  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Láthatatlan gyilkos öli a befektetéseidet - de nemsokára megmentő lesz belőle

Miközben a befektetők többsége az AI-forradalomra vagy a Fed kamatdöntéseire koncentrál, egy kevéssé figyelt tényező folyamatosan erodálja a részvénypiaci emelkedést. Ráadásul ennek a hatása éppen most erősödik fel. A jó hír azonban, hogy nemsokára nagyot változhat a helyzet, de csak annak, aki tudja, mi történik és azt is, hogy mire kell figyelni.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Az idei év a kereskedelmi háború után a mesterséges intelligenciáról, valamint az infláció és a munkaerő-piaci recesszió harcáról szólt. Azonban egy dolog biztos volt: a részvények útja csak felfelé vezet.

Most viszont egy hónapja azt látjuk, hogy nem mennek semerre az amerikai részvénypiacok. Ez nem véletlen. A háttérben ugyanis történik valami, amit ha nem állítanak meg, még nagy bajt okozhat.

Nem sok idő van hátra, hogy nagyobb legyen a baj. A jó hír viszont az, hogyha tudjuk milyen indokátorokat kell figyelni, akkor valós időben láthatjuk, mikor fordulhatnak jobbra a dolgok.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility