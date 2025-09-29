  • Megjelenítés
Ritka időjárási jelenség van kialakulóban: drasztikus változás közeleg Magyarországon
Ritka időjárási jelenség van kialakulóban: drasztikus változás közeleg Magyarországon

Az idei ősz első, kontinentális szinten is jelentős hideghulláma éri el Európát a héten. A Szibéria felől érkező légtömegek jelentős lehűlést hoznak majd hazánkban, kelet-közép-európai térségben pedig akár kiadós esőzések, a hegységekben pedig havazás is kialakulhat - számolt be a The Weather on Maps.

Az ősz első, kontinentális szinten is jelentős hideghulláma érkezik a héten, amelyet egy Észak-Európában terpeszkedő anticiklon, és egy épp fölénk húzódó hidegörvény együttesen okoz

- írta a meteorológiai elemzéseket közlő Weather on Maps legfrissebb Facebook-bejegyzésében.

A tartósan, napokig fennálló hideghullámot az úgynevezett Rex-blocking jelenség okozza, amely a meteorológusok szerint bár nem túl gyakori jelensé, évente többször is előállhat a térségünkben. Ez alatt az idő alatt általában megnő az extrém események valószínűsége, amely egyes régiókban szokásosnál alacsonyabb hőmérsékletet, máshol pedig kiadós csapadékot is jelenthet.

Jelen esetben hazánkban főleg a lehűlést fogjuk megtapasztalni.

Ha ez a nagytérségi időjárási helyzet januárban alakulna ki, nem lenne kérdés az erős fagy sem. Egyelőre mindössze nagyjából 1500 m-es magasságban csökken 0 fok alá a hőmérséklet

- olvasható a Weather on Maps elemzésében.

A hidegörvény jelentős mennyiségű csapadékot is hoz majd a régióba, azonban az előrejelzések szerint ennek jó része elkerüli majd Magyarországot. A legtöbb csapadék a hidegörvény keleti és nyugati oldalán várható,

az Alpok, Kárpátok magasabb vonulatain, és a Balkán jelentősebb hegységeiben a havazás is nagyon valószínű.

hidegörvény-hideghullám-időjárás-eső-csapadék-hidegfront
A hidegörvény által szállított csapadék jórészt elkerüli Magyarországot, egyes, 2000 méter feletti hegyekben azonban havazás is várható. Kép forrása: The Weather on Maps
