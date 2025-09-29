  • Megjelenítés
Romániában vásárolsz? Erről jobb, ha tudsz!
Romániában vásárolsz? Erről jobb, ha tudsz!

A Kaufland német kiskereskedelmi lánc 2030-ig 250 üzletre bővítené romániai és moldovai hálózatát, miközben éves szinten 10-15 új üzlet nyitását tervezi - írta meg a Romania-Insider.

Valer Hancaș, a Kaufland Romania kommunikációs és vállalati ügyekért felelős igazgatója a Profit.ro-nak elmondta, hogy a jelenleg 193 üzlettel rendelkező vállalat jelentős bővülést tervez a következő években.

A hálózat nagy része Romániában található, míg Moldovában tíznél kevesebb üzletük működik.

A Kaufland romániai piacra lépése óta mintegy 15,6 milliárd lejt (jelenlegi árfolyamon körülbelül 3 milliárd eurót) fektetett be közvetlenül az országban, ebből 1,2 milliárd eurót 2018 óta.

A Kaufland Romania forgalma 2024-ben 6%-kal növekedett, elérve a közel 19,6 milliárd lejt (3,87 milliárd eurót), szemben a 2023-as 18,3 milliárd lejes (3,6 milliárd eurós) eredménnyel.

Ezekkel az üzleti eredményekkel a vállalat továbbra is a második helyet foglalja el a romániai élelmiszer-kiskereskedők rangsorában a Lidl mögött, amely szintén a Schwarz Csoporthoz tartozik. A Schwarz Csoport Európa legnagyobb élelmiszer-kiskereskedelmi csoportja és a világ negyedik legnagyobb kiskereskedője a forgalom alapján.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

