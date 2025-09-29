Strtatégiai együttműködésről számolt be a 4iG

A stratégiai együttműködés célja

a Nyugat-Balkán első önálló 5G (SA) mobilhálózatainak létrehozása,

melyben az Ericsson a tervezéstől, a szükséges berendezések szállításáig, illetve beüzemeléséig részt venne.

A tervezett 5G SA hálózat zöldmezős beruházásként valósulhat meg, a legfejlettebb technológiai architektúrával, beleértve a rádiós hozzáférési hálózatot (RAN) és a törzshálózati komponenseket is.

A stratégiai együttműködés fontos lépés a 4iG csoport észak-macedóniai beruházási terveiben, olvasható a közleményben. A megállapodás előrelépést jelent a One Macedónia azon törekvésében,

hogy ÉszakMacedónia vezető távközlési szolgáltatójává váljon.

A One Macedonia és az Ericsson közötti tervezett együttműködés feltétele az Észak Macedón nemzeti spektrumtender lezárása, amelyen a 4iG csoport leányvállalata egyedüli ajánlattevőként indult. A pályázat eredményhirdetése november elején várható.

