Tömeges leépítést jelentett be a Lufthansa

A Lufthansa 2030-ig 4000 adminisztratív munkakört szüntet meg, miközben magasabb nyereségességi célokat tűzött ki a digitalizáció és automatizálás révén - írja a Reuters.

A Lufthansa 2030-ig 4000 adminisztratív pozíciót tervez leépíteni,

miközben a digitalizáció és az automatizálás segítségével magasabb nyereségességi célokat kíván elérni. A német légitársaság hétfői bejelentése szerint a vállalat 2028-tól 8-10 százalékos korrigált EBIT-árrést vár, ami magasabb a korábbi 8 százalékos célnál. Emellett évi 2,5 milliárd eurót meghaladó korrigált szabad cash flow-t tervez elérni.

A Reuters már a múlt héten beszámolt arról, hogy a Lufthansa

a nem operatív személyzet mintegy 20 százalékának elbocsátását tervezi.

A leépítéseket főként Németországban hajtják végre, a szociális partnerekkel egyeztetve.

A légitársaság-csoport 2030-ig több mint 230 új repülőgéppel bővíti flottáját, valamint mélyíti az együttműködést légitársaságai között a jövedelmezőség javítása érdekében.

