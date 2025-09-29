Véget ér egy korszak: hetven év után eltűnik a boltok polcairól az ikonikus termék

A háztartásokban szinte legendásnak számító Fa szappant még 1954-ben kezdte el gyártani a Dreiring leányvállalata, az elnevezés egyébként a mesés szappan” rövidítése. A termék az 1960-as évektől kezdve hatásos reklámkampányoknak köszönhetően nagy népszerűségre tett szert, a világ számos országában elterjedt, köztük Magyarországon is.

A vállalat azzal indokolta a döntését, hogy a jövőben szeretne inkább a gyorsabban növekvő, és nagyobb potenciállal rendelkező termékek – így például a tusfürdők és a dezodorok –, felé fordulni. A döntést az is „segítette”, hogy a legendássá váló szappan iránt csökkent a kereslet.

A cég hozzátette, hogy a változás kizárólag a szappanokat érinti, a Fa terméknév továbbra is megmarad.

