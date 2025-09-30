30 éve nem látott fordulatot hozott a modern kori aranyláz

2025-ben sem hagyott alább a világ jegybankjainak aranyvásárlása, amely már az eurónál is fontosabb tartalékeszközzé tette az említett nemesfémet. A nemesfém-felhalmozás legfőbb okát a geopolitikai és világgazdasági feszültségek éleződése (szankciós kockázatok), valamint az elmúlt évtizedben megszokotthoz képest magasabb államadósságok jelentik, ilyen helyzetben ugyanis az arany az az eszköz, ami segíti csökkenteni a jegybankok pénzügyi kockázatait. A közelmúlt vásárlásai és az arany árának emelkedése együttesen oda vezetett, hogy a jegybanki tartalékok között a nemesfém nemrég felülmúlhatta az amerikai államkötvények relatív súlyát, egyelőre azonban ez inkább piaci folyamatokat, semmint globális stratégiaváltást tükröz.

2025-ben is folytatódik a jegybankok aranyvásárlási hulláma, ami egyes vélemények szerint már évtizedes trendfordulót jelez. Álláspontjuk alátámasztására ezek a közgazdászok gyakran hivatkoznak egy interneten terjedő grafikonra, amely szerint piaci értéken mérve a világ jegybankjai ma már több aranyat tartanak, mint amerikai államkötvényt - ilyenre legutóbb az 1990-es évek közepén volt példa.

Foreign central banks now officially hold more gold than US Treasuries — for the first time since 1996. Let that sink in. If you think this buying streak is ending, just look at what happened in the 1970s. This is likely the beginning of one of the most significant global… pic.twitter.com/raSaQJqYu2 https://t.co/raSaQJqYu2 — Otavio (Tavi) Costa (@TaviCosta) August 28, 2025

Az elmúlt harminc évben a jegybankok amerikai kötvénykitettsége nagyjából változatlan maradt, az aranyportfólió azonban fokozatosan leépült. A jegybanki aranykészletekben enyhe emelkedést egyedül a 2008-2009-es pénzügyi válság okozott, amely után azonban a nemesfém részaránya visszatért a 2000 óta megszokott 10-15 százalékos szintre. A trendben 2018 hozott fordulatot, amikor az első kereskedelmi háború és a jegybankok mennyiségi szigorításának leállítása miatt a nemzeti bankok elkezdtek nagyobb mennyiségben aranyat vásárolni. A járvány mellett az elmúlt években számos másik sokk is érte a világgazdaságot (orosz-ukrán háború, inflációs válság, vámháború), így nem meglepő, hogy a jegybankok aranyállománya folyamatosan emelkedett.

Az elmúlt évek vásárlásainak köszönhetően az aranykészletek összértéke mellett annak mennyisége jelenleg is rekordközelben van, a mostanihoz hasonló szint pedig legutóbb a Bretton Woods-i rendszer idején volt megfigyelhető.

Az 1944-ben az amerikai Bretton Woods-i konferencián létrehozott globális pénzügyi rendszer az egyes devizák árfolyamát a dollárhoz kötötte, amelyet szintén meghatározott áron bármikor aranyra lehetett átváltani. Ezzel az arany vált a pénzügyi rendszer stabilitásának végső garanciájává, így a jegybankok nagy mennyiségű nemesfémtartalékot halmoztak fel ebben az időben. Ezen pénzügyi keret 1973-ig maradt fenn, amikor a rögzített árfolyamok összeomlása teret adott a manapság megszokott lebegő árfolyamrendszereknek. Mivel az árfolyamok szabad ingadozása az arany stratégiai tartalék szerepét is elvette, a jegybankok fokozatosan leépítették korábbi kitettségeiket és helyette inkább a klasszikus értékpapírok (főként államkötvények) felé fordultak.

Bár a jegybanki aranytartalékok közelmúltbeli növekedése valóban dinamikus, az egyes statisztikák nem mindig mentesek különböző külső hatásoktól, mint ahogy történt a fentebb említett grafikon esetében is. Cikkünkben a jegybanki aranyvásárlások aktuális trendjének, a főbb okoknak és a tartalékokra gyakorolt hatásoknak jártunk utána.

Nem csillapodik a jegybanki aranyláz

A World Gold Council (WGC) 2025-ös adatai is megerősítik, hogy a jegybanki aranyvásárlások továbbra sem lassulnak.

Az elmúlt 3 évben egyaránt 1 000 tonna feletti mennyiséggel növekedett a központi bankok aranytartaléka

(ez nagyjából a megelőző évtized átlagának a duplája), a felmérések szerint pedig a közeljövőben is kitart a vásárlási ütem. Az Európai Központi Bank júniusi jelentése szerint tavaly a jegybanki vásárlások a teljes kereslet 20 százalékát adták, a tartott arany mennyisége pedig elérte a 36 000 tonnát, ami már csak alig 2 000 tonnával marad el az 1960-as években felállított történelmi csúcstól.

A WGC júliusi kérdőívében választ adó 74 jegybank háromnegyede azon a véleményen volt, hogy az aranytartalékok a következő 5 évben emelkedni fognak, miközben a dolláreszközök mennyiségének csökkenésére közel ugyanennyien fogadtak.

A kérdésekre legutóbb közel 10 százalékponttal kevesebben válaszoltak ugyanígy.

Az idei év eseményei támogatták az aranyvásárlást, amely jellemzően világgazdasági válságok és magas piaci volatilitás esetén szokott jövedelmező befektetési stratégia lenni. Válságból és bizonytalanságból ugyanis idén nem volt hiány. Donald Trump amerikai elnök kiszámíthatatlan vámpolitikája jelentősen emelte a gazdasági bizonytalanságot, ami mellett főként a növekedési kilátások romlásáról, valamint a külkereskedelem átalakulásáról szóltak főként a hírek. A növekvő bizonytalanságot az amerikai gazdaságpolitikai bizonytalansági index (Economic Policy Uncertainty Index) megugrásai is jól mutatják.

A vámháború hatásait a folyamatosan változó feltételek miatt még csak becslik a szakértők, az azonban egyre jobban látszik, hogy az elnök intézkedései stagflációs (azaz alacsony növekedés és magas infláció által jellemzett) környezetet teremtettek az USA-ban. A bizonytalan helyzet kedvez az arany számára, amely jó értékálló eszköznek bizonyul olyan esetekben, amikor a részvény- vagy kötvénypiacok akár hirtelen is nagyot eshetnek. Éppen ezért a világ jegybankjai is igyekeznek leépíteni hagyományos tartalékaikat és egyre inkább az arany felé fordulnak.

A vásárlók körét elnézve jól látszik, hogy az idén elinduló új világgazdasági folyamatok a jelentős devizatartalékkal rendelkező országok jegybankjait érintették főként.

A korábban sok dolláreszközt tartó fejlődő gazdaságok ugyanis kockázatkezelési szempontok miatt elkezdték leépíteni amerikai kitettségeiket és a bizonytalan környezettel szemben ellenállóbb eszközök felé fordultak.

A jegybankok ezzel az amerikai kötvények növekvő volatilitásra válaszoltak, amely az elmúlt években megnehezítette a tartalékok kezelését.

Az elmúlt szűk hét évet tekintve Kínában, Törökországban, Lengyelországban, Indiában és Oroszországban nőtt leginkább az aranytartalék mértéke, bár az orosz-ukrán háború kitörése óta ez utóbbiról nem állnak hivatalos adatok rendelkezésre (éppen ezért nem is szerepel az alábbi grafikonon).

Magyarország jegybankja is a legtöbb aranyat vásárlók között található, a hazai tartalék 110 tonnára emelkedése Oroszországot is figyelembe véve a rangsor 6. legnagyobb változása.

Miért veszi ennyi jegybank az aranyat?

A központi banki aranyvásárlás felfutása nagyrészt a geopolitikai feszültségek és a világgazdasági sokkok megszaporodásának köszönhető, az ilyenkor előálló bizonytalan helyzetben ugyanis a nemesfém sokkal előnyösebb a pénzügyi eszközökhöz képest.

Az orosz-ukrán háború kitörésekor befagyasztott orosz pénzügyi tartalékok esete megmutatta, hogy geopolitikai konfliktus esetén az érintett országok külföldi devizában (főként dollárban) tartott tartalékaiknak könnyen búcsút mondhatnak. Az orosz vagyon zárolása precedenst teremtett, amelyre a nyugati államokkal fagyosabb viszonyt ápoló országok (mint például Kína) aranyvásárlással, azaz a közvetlenül kontrollálható tartalékok növelésével reagáltak.

Az orosz vagyon zárolása precedenst teremtett, amelyre a nyugati államokkal fagyosabb viszonyt ápoló országok (mint például Kína) aranyvásárlással, azaz a közvetlenül kontrollálható tartalékok növelésével reagáltak. Az arany a pénzügyi eszközökkel szemben mentes a hitelkockázattól (azaz senkinek sem kötelezettsége), ami a jelenlegi befektetői világnézetben (fokozódó eladósodás, lazuló fiskális fegyelem, hitelkockázati prémiumok emelkedése) egyre nagyobb értéket képvisel.

(azaz senkinek sem kötelezettsége), ami a jelenlegi befektetői világnézetben (fokozódó eladósodás, lazuló fiskális fegyelem, hitelkockázati prémiumok emelkedése) egyre nagyobb értéket képvisel. Az aranytartalék növelése szükségszerűen csökkenti a jegybank devizakitettségét, ezzel együtt pedig mérsékli külföldi valutától való túlzott függést és egy esetleges árfolyamgyengülés hatását.

ezzel együtt pedig mérsékli külföldi valutától való túlzott függést és egy esetleges árfolyamgyengülés hatását. Az arany likvid és jól szabályozott nemzetközi piacokkal rendelkezik, így az eszköz gyorsan értékesíthető, valamint a legtöbb partnerintézmény elfogadja pénzügyi műveletek fedezeteként.

Végezetül pedig az arany hatékony eszköz az állami túlköltekezés által jelentett és az ebből fakadó kockázatok (növekvő államadósság és devizaleértékelődés) kezelésére. Az arany a kötvényeknél sokkal jobb fedezetet biztosít a fogyasztói áremelkedés ellen, így a laza fiskális politikából és devizaleértékelődésből származó erősebb inflációs kockázatok idején is jól őrzi értékét.

A felsorolt érvekből is jól látszik, hogy az elmúlt években bizonytalanabbá váló geopolitikai és világgazdasági helyzet, valamint a világszerte magasabbá váló infláció instabil piaci körülményeket teremtett.

Az ilyen helyzetekben általában fontosabbá válnak a kockázatkezelési szempontok,

amelyek nemcsak az intézményi- és magánbefektetőket, de a jegybankokat is stratégiájuk felülvizsgálatára ösztönözik.

Tényleg stratégiát váltanak a jegybankok?

Az elmúlt évek jegybanki aranyvásárlásai olyan mértékben rendezték át a jegybanki tartalékok szerkezetét, amelyre az elmúlt harminc évben nem volt példa. Egy júniusban megjelent európai központi banki tanulmány azt mutatta, hogy 2024-ben az arany felülmúlta az euróban denominált eszközök arányát a jegybanki tartalékok között (20 százalék, illetve 16 százalék), ami a közös európai valuta bevezetése óta, azaz már több mint 25 év alatt egyszer sem történt meg.

Ennél is nagyobb fordulatot vetíthet előre az az interneten terjedő grafikon, amely szerint szeptemberben az aranytartalékok részaránya az eddig vezetőnek számító amerikai állampapírokét is meghaladja. Bár piaci értéket tekintve az előzés tényleg megvalósulhatott az elmúlt hónapban,

ennek egyrészt nem stratégiai-, hanem árváltozásnak köszönhető okai vannak,

másrészt pedig az állampapírok mellett egyéb dolláreszközöket is tartanak a világ jegybankjai, azaz még így is a dollárkitettség a jegybanki tartalékok domináns eszközcsoportja.

A Financial Times saját számításai szerint szeptember elején a jegybankok összesített aranytartaléka 4 200 milliárd dollár lehetett, miközben az amerikai államkötvényeké csak 3 920 milliárd dollár, azaz elképzelhető, hogy a helycsere tényleg megtörtént. Mindezért azonban főként az arany áremelkedése felelős, amely 2025-ben mintegy 40-45 százalék volt, míg az amerikai állampapírok árfolyama ennél csak jóval kisebb mértékben emelkedett. Ez alapján nem meglepő, hogy júniusban még csak 3 860 milliárd dollár volt az aranytartalék összértéke, azaz akkor még az amerikai állampapírok összértéke volt a nagyobb. Az összesített jegybanki aranykészlet mennyiségében nem következett be jelentős változás az elmúlt három hónapban, egyedül Lengyelország jelentett be egy 67 tonnás tranzakciót. Érdemes megjegyezni, hogy az aranyár-emelkedésért maguk a jegybankok is sokat tettek, hiszen a korábbi vásárlásaikkal jelentős keresletet teremtettek a piacon.

Arra a kérdésre, hogy a tartalékok szerkezeti átalakulása jelez-e stratégiai irányváltást a nemzeti bankokban, a válasz igen.

Donald Trump amerikai elnök vámháborúja és gazdaságpolitikai intézkedései jelentősen csökkentették az USA-ba vetett befektetői bizalmat, ami az eszközallokációban is megmutatkozott. A folyamat azonban lassan zajlik, mivel a befektetők nehezen találnak jó alternatívát az amerikai eszközök helyettesítésére. Az aranyvásárlásból eredő változások jelentősége így egyelőre még bizonytalan, illetve valószínűleg jóval kisebb, mint amit az interneten terjedő grafikonok mutatnak.

