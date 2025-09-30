A szakértők állítják: Európa végleg megszabadulhat Oroszországtól, de egy másik függőség veszélye fenyeget

Még mindig fontos, de

A földgáz továbbra is az európai energiamix negyedét és a villamosenergia-mix körülbelül 18%-át teszi ki, az orosz gáztól való függőség 2021-es közel 50%-ról 2025 első felére 14%-ra csökkent. Jelenleg pedig csak a Török Áramlat vezetéken és LNG formájában érkezik orosz gáz az európai piacra.

Az eddig kiesett orosz gázmennyiséget elsősorban az amerikai LNG-import négyszeres növekedése pótolta, amely mára az európai gázimport több mint egynegyedét teszi ki. Ez az átrendeződés az Egyesült Államok részéről fokozódó nyomással párosul, hogy Európa még tovább növelje az amerikai szénhidrogének vásárlását.

Eközben viszont az európai gázkereslet 2022 óta folyamatosan csökken, ami három fő okra vezethető vissza:

Az energiaválság során jelentősen megnövekedett gázárak jelentősen csökkentették a keresletet.

A földgázt alapanyagként használó vagy bizonyos energiaigényes ipari szektorok is leállásra kényszerültek emiatt.

Valamint az uniós RepowerEU kezdeményezésnek köszönhetően a megújulóenergiák aránya is megnövekedett az energiamixben.

Portfolio Energy Investment Forum 2025 Egy hét múlva érkezik az ősz legnagyobb energetikai rendezvénye, amelyen kiemelt téma lesz a földgáz szerepe is a jövő energiamixében - részletek:

Hamar jöhet a tetőzés

A kevesebb gázfelhasználás egyébként összhangban van a RepowerEU-ban meghatározott európai gázkereslet strukturális csökkenésével, ami szerint évi 10%-al redukálódik le az EU gázfelhasználása. Még egy konzervatívabb forgatókönyv (évi 3%-os csökkenés) mellett is az amerikai gáztól való függőség 2030-ig valószínűleg nem fog jelentősen növekedni.

Az előrejelzések szerint az Egyesült Államokból származó európai import

2027-ben érné el csúcspontját, az LNG-import 74%-át és a teljes gázimport 35%-át kitéve.

Ezek az arányok 2030-ra 70%-ra, illetve 31%-ra csökkenhetnek a csökkenő importmennyiség miatt - állítja a BNP Paribas.

A nagyobb diverzifikációt támogatja az is, hogy az LNG-piac globális kilátásai kedvezőek a következő 3-5 évben. 2026 második felétől kezdődően jelentős mennyiségű olyan új LNG forrás várható a piacon, ami nem Amerikából származik majd, hanem Katarból, Kanadából és Afrikából.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio