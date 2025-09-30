Az amerikai alelnök szerint közeleg a kormányzati leállás

Az október 1-jei határidő előtt is mély a megosztottság Washingtonban: JD Vance alelnök szerint a demokraták „ésszerűtlenek”, miközben az ellenzék az Obamacare-támogatások állandósítását és a Trump-féle adócsomag Medicaid-vágásainak visszavonását kéri. A leállás késleltetné a pénteki foglalkoztatási jelentést, százezreket küldene kényszerszabadságra, és a statisztikai adatok publikálása is szünetelne.

JD Vance alelnök szerint az Egyesült Államok a kormányzati leállás felé tart; a demokratákat „ésszerűtlennek” nevezte, miközben a republikánusok igyekeznek ellenfeleikre hárítani a felelősséget.

„Úgy gondolom, leállás felé tartunk, mert a demokraták nem hajlandók a helyes utat választani” – mondta Vance hétfőn, a Fehér Házban tartott, kongresszusi vezetőkkel folytatott egyeztetés után. „Remélem, meggondolják magukat, de majd meglátjuk.”

Donald Trump elnök az október 1-jei határidő előtt utolsó kísérletként találkozott a demokrata és republikánus kongresszusi vezetőkkel, hogy megakadályozza a leállást.

A felek azonban nem kerültek közelebb a megállapodáshoz a demokraták követeléseiről: az egészségügyi támogatások (Obamacare-adójóváírások) állandó meghosszabbításáról és a Medicaid-finanszírozási megszorítások visszavonásáról, amelyek az év elején elfogadott, Trump-féle zászlóshajó adócsomagban szerepelnek.

„Ha elfogadna néhányat abból, amit kértünk – amelyekről úgy gondoljuk, hogy az amerikaiak is támogatják –, az egészségügy és a visszavonások (rescissions) ügyében, elkerülhetné a leállást, de még mindig nagyok a köztünk lévő különbségek” – mondta Chuck Schumer, a szenátusi demokrata frakció vezetője a találkozó után.

Bár a republikánusok többségben vannak a Szenátusban, a GOP vezetőinek legalább nyolc demokrata szavazata kell bármely finanszírozási javaslat elfogadásához,

hogy leküzdjék az eljárási akadályokat és a kentuckyi Rand Paul republikánus szenátor ellenállását.

A leállás késleltetné a kulcsfontosságú gazdasági mutatók közzétételét – köztük a pénteken esedékes havi foglalkoztatási jelentést –, és legalább átmenetileg kényszerszabadságra küldene több százezer szövetségi alkalmazottat, miközben mások fizetés nélkül folytatnák a létfontosságú szolgáltatásokat.

Az amerikai Munkaügyi Statisztikai Hivatal (Bureau of Labor Statistics) hétfő délelőtt közölte: egy esetleges leállás idején nem tesz közzé gazdasági adatokat.

„A ‘ködös’ amerikai gazdaság a leállás miatti kulcsadatok nélkül még nehezebben lesz értelmezhető.”

Trump azzal fenyegetőzött, hogy ha a kormány leáll, tömegesen és véglegesen elbocsátja a szövetségi dolgozókat, ami tovább súlyosbítaná a gazdaságra gyakorolt hatást. Történelmileg a kényszerszabadságra küldött alkalmazottak a kormány újranyitásakor visszatértek dolgozni, és visszamenőleg megkapták elmaradt bérüket.

A mostani leállás lenne az első a 2018–2019-es időszak óta, amikor öt hétig – az újév napját is beleértve – nem volt finanszírozás Trump első elnöki ciklusában.

A képviselőházi demokrata frakcióvezető, Hakeem Jeffries hétfőn újságíróknak azt mondta, a demokraták nem fogadják el puszta ígéretek fejében az azonnali együttműködést az egészségügyi politikában, cserébe most egy rövid távú finanszírozási törvényre adott szavazataikért.

„Az egészségügyben senki sem bízhat a szavukban” – mondta, emlékeztetve arra, hogy a republikánusok több mint egy évtizede próbálják eltörölni az Obamacare-t. „Az amerikaiak tudják, hogy ez ésszerűtlen lenne.”

A demokraták 350 milliárd dollárt költenének az Obamacare adójóváírásainak végleges meghosszabbítására, hogy elkerüljék a január 1-jére várható díjemelkedést. Azt is szeretnék, ha a törvény visszavonná a Trump-féle nagy adócsomag Medicaid-megszorításait – beleértve az új munkavállalási követelményeket és egy könyvelési trükk visszaszorítását, amely lehetővé tette az államok számára, hogy növeljék Medicaid-térítési rátáikat. Emellett a demokraták visszafordítanák az orvoskutatás forrásainak megvágását, és megakadályoznák, hogy a Fehér Ház visszavonja a korábban elfogadott előirányzatokat.

