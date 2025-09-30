Berobbant a negyedórás piac: döcögve indult az új rendszer Európában

Az európai áramtőzsdék először tartottak negyedórás másnapi kereskedést, amely már az első napon extrém árkilengéseket produkált.

Idő kell még neki

Szeptember 30-án debütált Európában a 15 perces idősíkon működő másnapi (day-ahead) kereskedés, amely

a villamosenergia-piac egyik legnagyobb technikai váltása az elmúlt években.

A Single Day-Ahead Coupling (SDAC) keretében az órás elszámolást 15 percesre váltották. A cél, hogy az árampiac jobban igazodjon a megújulók ingadozó termeléséhez, erősödjön a hálózat stabilitása, és a kereskedők nagyobb rugalmassággal alakíthassák portfóliójukat. Ez a magyar árampiacra is kihatással lesz, hiszen a helyi átviteli rendszerirányító (MAVIR), valamint áramtőzsde (HUPX) is részese a kezdeményezésnek.

Már az első kereskedési napon azonban látványos kilengéseket hozott az új rendszer.

A Montel elemzői szerint a reggeli és esti órákban volt a legnagyobb a volatilitás, ami megfelel a keresleti csúcsidőszakok logikájának.

Portfolio Energy Investment Forum 2025 Egy hét múlva jön a Portfolio Energy Investment Forum 2025, amelyen a HUPX szakértői is részt vesznek!

15 perc alatt duplázódó árak

A balti államokban a 15:30–15:45 közötti időszakban még 96 euró/MWh volt az ár, negyedórával később viszont már 190 euró/MWh, majd az újabb 15 perces blokkban ismét visszaesett 93,68 euró/MWh-ra. A 19:00–19:15-ös időablakban a balti árak egészen 418 euró/MWh-ig szöktek fel.

Lengyelországban szintén kiugró értékeket mértek, míg Németországban a 19:00-kor kezdődő negyedórás blokkban az ár 408,5 euró/MWh-ig ugrott. A következő három blokkban viszont visszarendeződött, és az óra végére már csak 253,14 euró/MWh volt a jegyzés.

Magyarországon a legmagasabb negyedórás ár 384,9 euró/MWh volt, míg a legalacsonyabb 67,9 euró/MWh. Az átlagár 150,33 euró/MWh lett, ami így jelentősen meghaladta az előző napok átlagát.

Forrás: HUPX

A kiugró árakat az is fűtötte, hogy az említett ártüskéket generáló időablakokban gyakorlatilag nem volt érdemi megújuló termelés, így a kínálati oldal rendkívül szűkösnek bizonyult - teszik hozzá a híroldal elemzői.

Új modell, régi kihívások

Az új működés azonban a piaci szereplők számára is kihívás: a finomabb időbontás miatt négyszer több ajánlatot kell beadni, ami drámaian növeli a komplexitást.

Tor Reier Lilleholt, a Volue elemzője szerint:

Már önmagában az óriási teljesítmény, hogy Európában sikerült negyedórás felbontásra átállítani a kereskedést. A piac együtt tud élni az ilyen kilengésekkel.

A rendszer várhatóan jobban tükrözi majd a megújulók ingadozását, és pontosabb jelzést ad a fogyasztóknak és termelőknek. Ugyanakkor a szakértők szerint a kezdeti volatilitás növekedése tartós maradhat, amíg a piaci modellek és a kereskedők stratégiái nem alkalmazkodnak az új struktúrához.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ