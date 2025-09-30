Ciklon keletkezik, villámárvizek jöhetnek Európában - Kiderült, milyen hatása lehet Magyarországon

Magyarországon is őszi fordulatot vett már az időjárás, de az igazi fordulat előtt a balkáni országok állnak a meteorológiai szolgálat prognózisa alapján. A HungaroMet szerint a Balkán-félsziget középső és déli részein kiadós esőzések várhatók a héten, a villámárvizek kialakulási esélye is jelentősen megnő.

Ez volt az ősz eddigi leghidegebb reggele

Az ősz eddigi leghidegebb reggelén az ország túlnyomó részén 5 fok alá hűlt a levegő, több helyen fagypont közeli értékeket mérhettünk - jelentette az Időkép.

Ökölszabály, hogy minél gyengébb a szél és minél kevesebb a felhő, annál hidegebb a hajnal. A völgyek ezen felül azért képesek fagyzugként viselkedni, mert a hideg levegő sűrűbb, mint a meleg, ezért az a hegyek felől szó szerint "odafolyik", és megül

- magyarázza a The Weather on Maps.

Villámárvizek jöhetnek a Balkánon

Itthon is már őszi fordulatot vett időjárásunk, de az igazi (gyökeres) fordulat előtt a balkáni országok állnak

- írja a HungaroMet.

A meteorológiai szolgálat előrejelzése alapján holnap a Földközi-tenger medencéje felett ciklon keletkezik, melynek intenzitását tovább erősíti a meleg (25 fok környéki), párolgó tengerfelszín.

Különösen a Balkán-félsziget középső és déli részein kiadós esőzések várhatók a héten. Rövid idő alatt több tíz milliméternyi csapadék hullhat le, így

a villámárvizek kialakulási esélye - a domborzati viszonyok függvényében - is jócskán megnő.

A légörvény hátoldalán tovább folytatja útját a hideg, fagyos légtömeg dél felé, így a hegyekben a csapadék hó formájában hullik majd le, a szezon első vastagabb hótakarója alakulhat ki a térségben.

Magyarországra is hatással lehet a ciklon

A mi időjárásunkra is hatással lehet a szóban forgó mediterrán ciklon, de a legfrissebb számítások szerint csak csekély mértékben

- fogalmaz a HungaroMet.

Kiemelték azonban: érdemes a szemünket rajta tartani, hiszen

könnyen változtathatja még pályáját.

Akár közelebb is kerülhet hozzánk annyira, hogy nem csak a délkeleti, keleti tájakra nyúlik be felhőzete, esetleg csapadékzónája!

- tették hozzá.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 09. 29. Jön a hideghullám: itt vannak Magyarország előrejelzései

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio