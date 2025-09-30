Egyre súlyosabb a kirúgási hullám Kínában

Az elemzők által vártnál kevésbé lassult a szolgáltatóipar teljesítményének növekedése Kínában szeptemberben és ezzel már 33 egymást követő hónapban mértek erősödést, míg a feldolgozó ágazat teljesítményének növekedése gyorsult - derül ki a kínai Caixin Insight Group és az S&P Global gazdaságkutató intézet kedden ismertetett beszerzésimenedzser-indexéből (BMI).

A szolgáltatóipari BMI augusztusban 52,9 pontra mérséklődött az augusztusi 53 pontról. Elemzők várakozásának átlagában alacsonyabb mutató, 52,4 pont szerepelt szeptemberre.

Az új exportrendelések hét hónapja a leggyorsabb ütemben emelkedtek, amit a turizmus fellendülése is segített.

A foglalkoztatás azonban 17 hónapja a leggyorsabb ütemben csökkent, mivel a vállalatok növekvő költségekkel és csökkenő kapacitási nyomással szembesültek.

A feldolgozóipai BMI március óta a legmagasabb szintre, 51,2 pontra emelkedett, meghaladta az augusztusi 50,5 pontot és a várt 50,3 pontot.

A termelés három hónapja a leggyorsabb ütemben nőtt, míg az új exportrendelések hat hónap óta először emelkedtek szeptemberben.

