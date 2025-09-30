  • Megjelenítés
Egyre súlyosabb a kirúgási hullám Kínában
Gazdaság

Egyre súlyosabb a kirúgási hullám Kínában

MTI
Az elemzők által vártnál kevésbé lassult a szolgáltatóipar teljesítményének növekedése Kínában szeptemberben és ezzel már 33 egymást követő hónapban mértek erősödést, míg a feldolgozó ágazat teljesítményének növekedése gyorsult - derül ki a kínai Caixin Insight Group és az S&P Global gazdaságkutató intézet kedden ismertetett beszerzésimenedzser-indexéből (BMI).

A szolgáltatóipari BMI augusztusban 52,9 pontra mérséklődött az augusztusi 53 pontról. Elemzők várakozásának átlagában alacsonyabb mutató, 52,4 pont szerepelt szeptemberre.

Az új exportrendelések hét hónapja a leggyorsabb ütemben emelkedtek, amit a turizmus fellendülése is segített.

A foglalkoztatás azonban 17 hónapja a leggyorsabb ütemben csökkent, mivel a vállalatok növekvő költségekkel és csökkenő kapacitási nyomással szembesültek.

A feldolgozóipai BMI március óta a legmagasabb szintre, 51,2 pontra emelkedett, meghaladta az augusztusi 50,5 pontot és a várt 50,3 pontot.

A termelés három hónapja a leggyorsabb ütemben nőtt, míg az új exportrendelések hat hónap óta először emelkedtek szeptemberben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
arany-befektetés-cseh-diverzifikáció-jegybank-nemzetközi tartalék-nyereség-részvény-tartalék-cseh jegybank
Gazdaság
30 éve nem látott fordulatot hozott a modern kori aranyláz
Pénzcentrum
Megszólalt a Kia hazai elnöke: világújdonság érkezik Magyarországra, slágermodellt cserélnek le rá
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility