Gyengélkedik a japán ipar

MTI
apán ipari termelése 1,2 százalékkal csökkent augusztusban júliushoz képest, amikor szintén 1,2 százalékos havi csökkenést mértek - áll a japán gazdasági minisztérium keddi jelentésében. Elemzői várakozások átlagában kisebb, 0,8 százalékos csökkenést szerepelt.
  • A csökkenést főként az elektromos gépek gyártásának 5,7 százalékos esése okozta a júliusi 2,1 százalékos emelkedést követően,
  • valamint az infokommunikációs elektronikai berendezések gyártásának 7,8 százalékos zuhanása júliushoz képest, amikor 0,8 százalékos csökkenést mértek.
  • Egy év alatt az ipari termelés 1,3 százalékkal csökkent augusztusban, ami gyorsulás a júliusi 0,4 százalékos visszaesés után.
  • Az ipari termelés - éves szinten is - a második egymást követő hónapban csökkent augusztusban.

