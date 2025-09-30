Kényszerleszállást hajtott végre a Wizz Air egyik gépe, vészhelyzetet rendeltek el

A szóban forgó Wizz Air-gép reggel 5 óra 35 perckor szállt fel, több mint 150 utassal a fedélzetén, és még reggel 6 óra előtt, közvetlenül a felszállás után vissza kellett fordulnia a varsói Chopin repülőtérre.

A történtek miatt vészhelyzetet rendeltek el a repülőtéren, melyet reggel 7 óra előtt már fel is oldottak.

Ilyen rendkívüli esetekben a repülőtéren háromféle veszélyhelyzeti szint léptethető életbe.

Ma az első, vagyis a legalacsonyabb szintet, az úgynevezett „helyi készültséget” rendelték el.

A reptér sajtószolgálata időközben megerősítette, hogy a gép biztonságosan landolt, a kényszerleszállás okai azonban egyelőre nem ismertek.

