Kényszerleszállást hajtott végre a Wizz Air egyik gépe, vészhelyzetet rendeltek el
A Wizz Air egyik Varsóból Barcelonába tartó járatának kényszerleszállást kellett végrehajtania - írja a lengyel RMF FM.

A szóban forgó Wizz Air-gép reggel 5 óra 35 perckor szállt fel, több mint 150 utassal a fedélzetén, és még reggel 6 óra előtt, közvetlenül a felszállás után vissza kellett fordulnia a varsói Chopin repülőtérre.

A történtek miatt vészhelyzetet rendeltek el a repülőtéren, melyet reggel 7 óra előtt már fel is oldottak.

Ilyen rendkívüli esetekben a repülőtéren háromféle veszélyhelyzeti szint léptethető életbe.

Ma az első, vagyis a legalacsonyabb szintet, az úgynevezett „helyi készültséget” rendelték el.

A reptér sajtószolgálata időközben megerősítette, hogy a gép biztonságosan landolt, a kényszerleszállás okai azonban egyelőre nem ismertek.

