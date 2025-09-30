  • Megjelenítés
Keveset vásárolnak a németek
Lassult a kiskereskedelmi forgalom csökkenése Németországban augusztusban havi összevetésben, éves szinten pedig mérséklődött a növekedése a német statisztikai hivatal, a Destatis keddi jelentése szerint.
  • Augusztusban 0,2 százalékkal csökkent a kiskereskedelmi forgalom reálértéken egy hónap alatt, miután júliusban nagyobb, 0,5 százalékos csökkenést mértek. Az elemzői várakozások átlagában havi alapon 0,6 százalékos augusztusi kiskereskedelmi forgalomnövekedés szerepelt.
  • Augusztusban az élelmiszerek kiskereskedelmi forgalma 0,6 százalékkal nőtt, a nem élelmiszeripari termékeké 1 százalékkal csökkent az előző havihoz mérve.
  • A kiskereskedelmi forgalom éves növekedése 1,8 százalékra lassult augusztusban a júliusi éves 2,9 százalékról.
  • Augusztusban az élelmiszerek kiskereskedelmi forgalma 0,6 százalékkal csökkent, a nem élelmiszeripari termékeké pedig 3,2 százalékkal nőtt egy év alatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

