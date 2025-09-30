Kiderült, miért kellett visszafordulnia a Wizz Air gépének

A Wizz Air megerősíti, hogy a Varsóból Barcelonába tartó W6 1475D járata röviddel a felszállás után madárral való ütközés gyanújával visszaforudult, és biztonságosan visszatért a varsói Chopin repülőtérre, hogy a repülőgépen elvégezzék az ilyenkor kötelező műszaki ellenőrzéseket.
A cég tájékzotatója szeirnt az utasok azóta egy másik repülőgéppel folytatták útjukat, helyi idő szerint délután 14 óra pedig leszálltak Barcelonában.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Lecsapott az ukrán katonai hírszerzés: magas rangú orosz parancsnok volt az áldozat
Mélyen Oroszország területén hajtották végre az akciót.
Tudod-e, hol van a világ második legnagyobb LEGO-gyára?
Naná, hogy Nyíregyházán!
Rossz hír érkezett Németországból
Emelkednek az árak.
Történelmi iparágát is beáldozná az európai ország, hogy dűlőre jusson Trumppal
Nagyon szeretné csökkenteni a rekordmagas vámokat.
Ez aztán a meglepő fogás: török halász emelte ki Ukrajna Magura V5-ös csúcsfegyverét
Erre valószínűleg nem számított.
Mi folyik itt?! Több mint 1700 százalékot szárnyalt ez a részvény!
De van egy csavar a történetben.
Jelentős céláremelés jött a befektetők egyik kedvenc részvényére
Folytatódhat az emelkedés.
Abszolút hozam euróban - hogyan fordítható előnnyé a bizonytalan piaci környezet?
Ha befektetésről van szó, sokan keresik az arany középutat: ne kelljen kitenni magukat a részvénypiac szeszélyeinek, de ne is kelljen megelégedni a pénzpiaci eszközök szerény hozamaival. Az eu
A mesterséges intelligencia vegánjai
Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.
Új lakossági állampapírok érkeznek októbertől. Érdemes sietnie a befektetőknek?
Új lakossági állampapírok forgalmazása indul el októbertől, ezzel párhuzamosan számos jelenleg elérhető befektetés forgalmazása lezárul. Ráadásul nem csak a szokásos sorozatcserékről van
Olcsó kacatból high-tech ipar
USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a
A Vaslady ébredése
Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Nagy ütést vinne be az oroszoknak von der Leyen: a magyar gazdaság is megérezheti?
Bekeményít az EU elnöke?
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?