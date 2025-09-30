Kiderült, miért kellett visszafordulnia a Wizz Air gépének

A Wizz Air megerősítette, hogy Varósból Barcelonába tartó járatának vissza kellett fordulnia nem sokkal a felszállást követően, emellett pedig friss részleteket is közölt a légitársaság.

A Wizz Air megerősíti, hogy a Varsóból Barcelonába tartó W6 1475D járata röviddel a felszállás után madárral való ütközés gyanújával visszaforudult, és biztonságosan visszatért a varsói Chopin repülőtérre, hogy a repülőgépen elvégezzék az ilyenkor kötelező műszaki ellenőrzéseket.

A cég tájékzotatója szeirnt az utasok azóta egy másik repülőgéppel folytatták útjukat, helyi idő szerint délután 14 óra pedig leszálltak Barcelonában.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 09. 30. Kényszerleszállást hajtott végre a Wizz Air egyik gépe, vészhelyzetet rendeltek el

Címlapkép forrása: Shutterstock