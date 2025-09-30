Kolosszális frankintervencióba kezdett Svájc

A Svájci Nemzeti Bank több mint három év óta a legjelentősebb frankeladásait hajtotta végre, hogy megfékezze a deviza erősödését, amelyet Donald Trump vámemelési lépései váltottak ki, írja a Bloomberg.

A központi bank 5,1 milliárd frank (6,4 milliárd dollár) értékben vásárolt külföldi devizát a második negyedévben – derült ki a kedden közzétett adatokból. Erre azt követően került sor, hogy volatilisek lettek a piacok Donald Trump amerikai elnök április 2-i bejelentése („kölcsönös vámok”) után.

A frank körülbelül 10%-kal erősödött a dollárral szemben az április–júniusi időszakban, míg az euróval szemben mintegy 2%-kal.

A bejelentést megelőzően Svájc és az Egyesült Államok közös nyilatkozatot adott ki, amelyben vállalták, hogy nem manipulálják a devizaárfolyamokat, az SNB pedig ígéretet tett arra, hogy monetáris politikáját az árstabilitásra összpontosítja. A dokumentumban mindkét fél megígérte, hogy

nem befolyásolja a frank–dollár árfolyamot gazdasági előny szerzése céljából.

Június óta Svájc azon gazdaságok figyelőlistáján szerepel, amelyeket az amerikai pénzügyminisztérium devizapolitikájuk miatt monitoroz. A berni szóvivő akkor azt hangsúlyozta, hogy a két ország „konstruktív párbeszédet” folytat, bár mindez még azelőtt történt, hogy az USA 39%-os vámot vetett ki a svájci exportra. Svájcot Trump első elnöki ciklusa idején is valutamanipulátornak bélyegezték.

Az SNB elnöke, Martin Schlegel többször is hangsúlyozta, hogy a jegybanki intervenciók kizárólag azt a célt szolgálják, hogy

megakadályozzák a svájci infláció túllövését vagy alulteljesülését.

Bár az intézmény a hivatalos közleményeiben rendre kiemeli, hogy kész mindkét irányban alkalmazni az eszközt, a döntéshozók láthatóan egy új doktrínát követnek a frank esetében, amely megfontoltabb piaci beavatkozásokra épít, írja a Bloomberg. Korábban milliárdokat mozgósítottak a frank árfolyamának alakítására, és rendre hangoztatták, hogy a deviza túlértékelt.

Miután az SNB nullára csökkentette a hitelfelvételi költségeket, most választania kell: vagy ismét felerősíti a devizavásárlásokat, vagy bevezeti a negatív kamatokat, amelyeket a múlt heti döntésében még elkerült.

