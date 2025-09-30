  • Megjelenítés
Leépít az olajóriás, több ezer embert küldenek el
Leépít az olajóriás, több ezer embert küldenek el

Az Exxon Mobil 2000 dolgozót bocsát el világszerte egy hosszú távú átszervezési terv részeként, ami a vállalat globális munkaerő-állományának 3-4 százalékát érinti.

A globális energiaipari vállalatok idén már több ezer munkahely megszüntetését jelentették be, miközben az ágazat az alacsonyabb nyersolajárakkal és a gyors konszolidációval küzd.

Hétfőn a kanadai Imperial Oil, amelyben az Exxon jelentős részvényes, bejelentette, hogy

munkaerő-állományának 20 százalékát leépíti és bezárja calgaryi üzletágát.

Az Exxon Mobil egy szabályozói beadvány szerint 2024 végén világszerte 61 000 embert foglalkoztatott.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

