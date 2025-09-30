Leépít az olajóriás, több ezer embert küldenek el

Az Exxon Mobil 2000 dolgozót bocsát el világszerte egy hosszú távú átszervezési terv részeként, ami a vállalat globális munkaerő-állományának 3-4 százalékát érinti.

A globális energiaipari vállalatok idén már több ezer munkahely megszüntetését jelentették be, miközben az ágazat az alacsonyabb nyersolajárakkal és a gyors konszolidációval küzd.

Hétfőn a kanadai Imperial Oil, amelyben az Exxon jelentős részvényes, bejelentette, hogy

munkaerő-állományának 20 százalékát leépíti és bezárja calgaryi üzletágát.

Az Exxon Mobil egy szabályozói beadvány szerint 2024 végén világszerte 61 000 embert foglalkoztatott.

