Már a botránygép leváltásán dolgozik a Boeing

A Boeing új, keskeny törzsű repülőgép fejlesztésén dolgozik, amely idővel leválthatja a problémákkal küzdő 737 MAX modellt - jelentette a Wall Street Journal.

A Wall Street Journal információi szerint a Boeing

a fejlesztés korai szakaszában jár az új, egyfolyosós repülőgéppel kapcsolatban.

A lap szerint Kelly Ortberg, a Boeing vezérigazgatója idén találkozott a Rolls-Royce Holdings képviselőivel az Egyesült Királyságban, hogy megvitassák az új repülőgép hajtóművének kérdését.

A Boeing a WSJ-nek nyilatkozva megerősítette, hogy helyreállítási terve menetrend szerint halad, prioritásai között szerepel a mintegy 6000 darabos kereskedelmi repülőgép-megrendelés teljesítése és a korábban bejelentett modellek tanúsítása.

A 737 MAX 2017-ben állt szolgálatba, de 2019-ben két halálos baleset után, amelyekben 346 ember vesztette életét, világszerte leállították a típus üzemeltetését. Az incidensek jelentősen csökkentették a Boeing nyereségét, és pereket, vizsgálatokat, valamint az amerikai igazságügyi minisztérium büntetőjogi nyomozását vonták maguk után.

Az amerikai Szövetségi Légiközlekedési Hivatal (FAA) 2020-ban, a Covid-19 világjárvány idején oldotta fel a repülési tilalmat. Múlt pénteken az FAA bejelentette, hogy engedélyezi a repülőgépgyártónak, hogy légialkalmassági bizonyítványokat állítson ki egyes 737 MAX gépekre, kezdve ezen a héten. Ezt a jogosultságot 2019-ben vonták meg a vállalattól az Etiópiában történt második halálos baleset után.

A Boeing továbbra is szabályozói ellenőrzés alatt áll. 2024 elején az FAA havi 38 darabban korlátozta a 737 MAX repülőgépek gyártását, miután egy új Alaska Airlines gépen repülés közben kiszakadt egy kabinpanel, amelyről később kiderült, hogy négy csavar hiányzott róla.

Az Alaska Airlines incidens hatására az amerikai igazságügyi minisztérium büntetőjogi nyomozást indított, és kijelentette, hogy a Boeing nem tartja be a 2021-es halasztott vádemelési megállapodást, amelyet azután kötöttek, hogy a vállalat félrevezette az FAA-t a 737 MAX szabályozási tanúsítási folyamata során.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images