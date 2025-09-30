  • Megjelenítés
Már a botránygép leváltásán dolgozik a Boeing
Gazdaság

Már a botránygép leváltásán dolgozik a Boeing

Portfolio
A Boeing új, keskeny törzsű repülőgép fejlesztésén dolgozik, amely idővel leválthatja a problémákkal küzdő 737 MAX modellt - jelentette a Wall Street Journal.

A Wall Street Journal információi szerint a Boeing

a fejlesztés korai szakaszában jár az új, egyfolyosós repülőgéppel kapcsolatban.

A lap szerint Kelly Ortberg, a Boeing vezérigazgatója idén találkozott a Rolls-Royce Holdings képviselőivel az Egyesült Királyságban, hogy megvitassák az új repülőgép hajtóművének kérdését.

A Boeing a WSJ-nek nyilatkozva megerősítette, hogy helyreállítási terve menetrend szerint halad, prioritásai között szerepel a mintegy 6000 darabos kereskedelmi repülőgép-megrendelés teljesítése és a korábban bejelentett modellek tanúsítása.

A 737 MAX 2017-ben állt szolgálatba, de 2019-ben két halálos baleset után, amelyekben 346 ember vesztette életét, világszerte leállították a típus üzemeltetését. Az incidensek jelentősen csökkentették a Boeing nyereségét, és pereket, vizsgálatokat, valamint az amerikai igazságügyi minisztérium büntetőjogi nyomozását vonták maguk után.

Az amerikai Szövetségi Légiközlekedési Hivatal (FAA) 2020-ban, a Covid-19 világjárvány idején oldotta fel a repülési tilalmat. Múlt pénteken az FAA bejelentette, hogy engedélyezi a repülőgépgyártónak, hogy légialkalmassági bizonyítványokat állítson ki egyes 737 MAX gépekre, kezdve ezen a héten. Ezt a jogosultságot 2019-ben vonták meg a vállalattól az Etiópiában történt második halálos baleset után.

A Boeing továbbra is szabályozói ellenőrzés alatt áll. 2024 elején az FAA havi 38 darabban korlátozta a 737 MAX repülőgépek gyártását, miután egy új Alaska Airlines gépen repülés közben kiszakadt egy kabinpanel, amelyről később kiderült, hogy négy csavar hiányzott róla.

Az Alaska Airlines incidens hatására az amerikai igazságügyi minisztérium büntetőjogi nyomozást indított, és kijelentette, hogy a Boeing nem tartja be a 2021-es halasztott vádemelési megállapodást, amelyet azután kötöttek, hogy a vállalat félrevezette az FAA-t a 737 MAX szabályozási tanúsítási folyamata során.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
arany-befektetés-cseh-diverzifikáció-jegybank-nemzetközi tartalék-nyereség-részvény-tartalék-cseh jegybank
Gazdaság
30 éve nem látott fordulatot hozott a modern kori aranyláz
Pénzcentrum
Megszólalt a Kia hazai elnöke: világújdonság érkezik Magyarországra, slágermodellt cserélnek le rá
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility