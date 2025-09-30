Már a botránygép leváltásán dolgozik a Boeing

A Wall Street Journal információi szerint a Boeing
a fejlesztés korai szakaszában jár az új, egyfolyosós repülőgéppel kapcsolatban.
A lap szerint Kelly Ortberg, a Boeing vezérigazgatója idén találkozott a Rolls-Royce Holdings képviselőivel az Egyesült Királyságban, hogy megvitassák az új repülőgép hajtóművének kérdését.
A Boeing a WSJ-nek nyilatkozva megerősítette, hogy helyreállítási terve menetrend szerint halad, prioritásai között szerepel a mintegy 6000 darabos kereskedelmi repülőgép-megrendelés teljesítése és a korábban bejelentett modellek tanúsítása.
A 737 MAX 2017-ben állt szolgálatba, de 2019-ben két halálos baleset után, amelyekben 346 ember vesztette életét, világszerte leállították a típus üzemeltetését. Az incidensek jelentősen csökkentették a Boeing nyereségét, és pereket, vizsgálatokat, valamint az amerikai igazságügyi minisztérium büntetőjogi nyomozását vonták maguk után.
Az amerikai Szövetségi Légiközlekedési Hivatal (FAA) 2020-ban, a Covid-19 világjárvány idején oldotta fel a repülési tilalmat. Múlt pénteken az FAA bejelentette, hogy engedélyezi a repülőgépgyártónak, hogy légialkalmassági bizonyítványokat állítson ki egyes 737 MAX gépekre, kezdve ezen a héten. Ezt a jogosultságot 2019-ben vonták meg a vállalattól az Etiópiában történt második halálos baleset után.
A Boeing továbbra is szabályozói ellenőrzés alatt áll. 2024 elején az FAA havi 38 darabban korlátozta a 737 MAX repülőgépek gyártását, miután egy új Alaska Airlines gépen repülés közben kiszakadt egy kabinpanel, amelyről később kiderült, hogy négy csavar hiányzott róla.
Az Alaska Airlines incidens hatására az amerikai igazságügyi minisztérium büntetőjogi nyomozást indított, és kijelentette, hogy a Boeing nem tartja be a 2021-es halasztott vádemelési megállapodást, amelyet azután kötöttek, hogy a vállalat félrevezette az FAA-t a 737 MAX szabályozási tanúsítási folyamata során.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Rekordbevétel, és brutális pénzégetés a ChatGPT fejlesztőjénél
Az első hat hónapban több bevételt termelt a cég, mint tavaly egész évben.
Nyugdíjguru: csökkenteni is lehetne Magyarországon a nyugdíjkorhatárt
Farkas András szerint nem kell emelni a korhatárt.
Az amerikai alelnök szerint közeleg a kormányzati leállás
AZ egészségügyi csomagon bukhatnak el a dolgok.
Hatalmas kamuzáson kapták a menő vállalkozót, aki nemrég még a címlapokon pózolt
Most jó pár év börtön vár a sztárstartupperre.
Hajszálnyi gyengüléssel kezdett a forint
391 felett járunk.
Itt vannak az Opus Global friss számai: nagyot nőtt az energetika eredményessége
Gyengélkedik viszont az építőipar.
Zseniális megoldás, vagy kétségbeesett húzás? Az oroszok megtalálhatták az ukrán dróntámadások ellenszerét
Ezt a frontvonalon már jól ismerik.
Megcsillant a remény a legnagyobb svájci bank előtt, bizakodhatnak a részvényesek
Hajlik a kompromisszumra a svájci kormány.
Új lakossági állampapírok érkeznek októbertől. Érdemes sietnie a befektetőknek?
Új lakossági állampapírok forgalmazása indul el októbertől, ezzel párhuzamosan számos jelenleg elérhető befektetés forgalmazása lezárul. Ráadásul nem csak a szokásos sorozatcserékről van
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Olcsó kacatból high-tech ipar
USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a
A Vaslady ébredése
Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Magyar ingatlanpiac: hórukk országban mérsékelt verseny
A héten Zsolt pihenőt kapott, Balázs és Ádám pedig Tibor Dávid Masterplast CEO-val beszélgetett a magyar ingatlanpiac évtizedes kérdéseiről. Dögunalmas szakmai adásunkban szó lesz a... The p
Külföldre költözés matematikája
Hamarosan itt a választás, ilyenkor sokan szokták megfogadni, hogy valamilyen eredmény esetén emigrálnak. Ezeket általában nem kell komolyan venni, valószínűleg üres lenne az ország, ha tényl
Nagy ütést vinne be az oroszoknak von der Leyen: a magyar gazdaság is megérezheti?
Bekeményít az EU elnöke?
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.