  • Megjelenítés
Megérkezett az időjárás-előrejelzés: változékony napok állnak előttünk
Gazdaság

Megérkezett az időjárás-előrejelzés: változékony napok állnak előttünk

Portfolio
Holnaptól az eddigi napokhoz hasonlóan az átlagosnál hidegebb hőmérsékletre lehet számítani. Az országban csak bizonyos területeken várható csapadék - derült ki a HungaroMet friss időjárás-előrejelzéséből.

Egy anticiklon déli peremén érkezik hozzánk a hideg, kontinentális eredetű levegő. Ahogy arról a napokban mi is beszámoltunk, a hideghullámot az úgynevezett Rex-blocking jelenség okozza, amelynek következtében tartósan felettünk ragad a hűvös légtmeg. A jelenség hatására a térségben több helyütt lehet nagy mennyiségű csapadékra (a hegyekben havazásra) számítani, azonban az előrejelzések szerint úgy tűnik, hazánkat elkerüli majd az intenzív csapadékzóna.

Kapcsolódó cikkünk

Ritka időjárási jelenség van kialakulóban: drasztikus változás közeleg Magyarországon

Kedd éjszaka átmenetileg csökken majd a felhőzet, majd észak-kelet felől reggelre újra felhősödés kezdődik, eső azonban csak kevés helyen valószínű. Szerda hajnalra országszerte 2 és 5 Celsius-fok közé csökken majd a hőmérséklet, talajmenti fagy pedig több helyen is előfordulhat.

Szerdán napközben

eleinte az észak-keleti tájakon, majd délután már az ország többi részén is záporra, zivatarra lehet számítani.

A hőmérséklet csúcsértéke 11 és 16 Celsius-fok között alakul.

Hazánk következő napjainak időjárását az fogja meghatározni, hogy a jelenleg tőlünk délre található mediterrán légörvény milyen irányban halad majd tovább így jelenleg bizonytalan, hogy elkerüli-e hazánkat.

Kapcsolódó cikkünk

Ciklon keletkezik, villámárvizek jöhetnek Európában - Kiderült, milyen hatása lehet Magyarországon

Jön a hideghullám: itt vannak Magyarország előrejelzései

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
donald trump brüsszel
Gazdaság
Trump szerint ma valószínűleg leáll az amerikai kormányzat, keményen megfenyegette a demokratákat
Pénzcentrum
Jókora öröklési tévhitben él a magyarok zöme: egyszerű hiba miatt úszhat el a családi vagyon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility