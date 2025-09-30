Megérkezett az időjárás-előrejelzés: változékony napok állnak előttünk

Holnaptól az eddigi napokhoz hasonlóan az átlagosnál hidegebb hőmérsékletre lehet számítani. Az országban csak bizonyos területeken várható csapadék - derült ki a HungaroMet friss időjárás-előrejelzéséből.

Egy anticiklon déli peremén érkezik hozzánk a hideg, kontinentális eredetű levegő. Ahogy arról a napokban mi is beszámoltunk, a hideghullámot az úgynevezett Rex-blocking jelenség okozza, amelynek következtében tartósan felettünk ragad a hűvös légtmeg. A jelenség hatására a térségben több helyütt lehet nagy mennyiségű csapadékra (a hegyekben havazásra) számítani, azonban az előrejelzések szerint úgy tűnik, hazánkat elkerüli majd az intenzív csapadékzóna.

Kedd éjszaka átmenetileg csökken majd a felhőzet, majd észak-kelet felől reggelre újra felhősödés kezdődik, eső azonban csak kevés helyen valószínű. Szerda hajnalra országszerte 2 és 5 Celsius-fok közé csökken majd a hőmérséklet, talajmenti fagy pedig több helyen is előfordulhat.

Szerdán napközben

eleinte az észak-keleti tájakon, majd délután már az ország többi részén is záporra, zivatarra lehet számítani.

A hőmérséklet csúcsértéke 11 és 16 Celsius-fok között alakul.

Hazánk következő napjainak időjárását az fogja meghatározni, hogy a jelenleg tőlünk délre található mediterrán légörvény milyen irányban halad majd tovább így jelenleg bizonytalan, hogy elkerüli-e hazánkat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio