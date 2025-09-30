  • Megjelenítés
Mégjobban romlott az amerikai fogyasztói bizalom
Mégjobban romlott az amerikai fogyasztói bizalom

A vártnál rosszabb lett a Conference Board fogyasztói bizalmi indexe, miközben az amerikai munkaerőpiac a JOLTS felmérése alapján továbbra is befagyottnak tűnik.

A JOLTS felérése szerint augusztusban 7,2 millió főről 7,27 millió főre emelkedett a nyitott álláshelyek száma, míg a kilépések 3,17 millió főről 3,1 millió főre csökkent.

A Conference Board bizalmi indexe 97,8 pontról 94,2 pontra csökkent.

Összességében továbbra is alacsony a nyitott álláshelyek száma, miközben a kilépések tovább csökkentek, megerősítve, hogy

a munkaerőpiac továbbra is tetszhalott állapotban van. Eközben a fogyasztói bizalmi index tovább romlott.

