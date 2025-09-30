  • Megjelenítés
Mégsem olyan mély a válság Ausztriában, mint ahogy eddig hitték
Mégsem olyan mély a válság Ausztriában, mint ahogy eddig hitték

Ausztria gazdasága kevésbé mély válságban van, mint eddig feltételezték. A statisztikai hivatal, a Statistik Austria nemzetgazdasági számításai szerint a bruttó hazai termék (GDP) 2024-ben nem 1,0 százalékkal csökkent, mint azt legutóbb feltételezték, hanem 0,7 százalékkal. A Statisztikai Hivatal kedden a 2023-as GDP-t is felfelé módosította: a korábban jelzett 1,0 százalékos csökkenés helyett most 0,8 százalékos mínuszt állapított meg.

A mostanival már a második alkalommal javította 2024-re vonatokozó számításait a statisztikai hivatal. Március elején még 1,2 százalékos csökkenéssel számolt. A javítások azonban nem változtatnak azon a tényen, hogy Ausztria jelenleg a második világháború óta a leghosszabb recessziót éli át. A közgazdászok 2025-re sem várnak gazdasági növekedést, legfeljebb csekély mértékűt.

"2024-ben Ausztria gazdasági teljesítménye második évében is visszaesett, és a bruttó hazai termék 0,7 százalékkal csökkent az előző évhez képest. A legjelentősebb visszaesést ismét az árutermelésben tapasztaltuk, különösen a beruházási és exportcikkekre szakosodott ágazatokban" - mondta Manuela Lenk, a Statistik Austria gazdasági statisztikai főigazgatója.

A GDP éves számlájának mostanra rendelkezésre álló előzetes részletes adatai azt mutatják, hogy

  • a 2024-es gazdasági teljesítmény visszaesése elsősorban a feldolgozóipar 5,6 százalékos csökkenéséhez köthető.
  • Különösen az export- és beruházási javakra szakosodott ágazatokban volt jelentős visszaesés, elsősorban a járműgyártásban, ahol 15,8 százalékos és az adatfeldolgozó eszközök és elektromos berendezések gyártásában, ahol 9,5 százalékos volt.
  • Az építőipar is mínuszos eredményt ért el 2024-ben, a termelés 4,2 százalékkal csökkent.
  • A szolgáltatások viszont enyhén pozitív növekedéssel járultak hozzá a bruttó hazai termékhez. 2024-ben összesen 0,6 százalékkal nőtt a teljesítmény, különösen a közigazgatás, az oktatás és az egészségügy területén, ahol 3,4 százalékos erőteljes növekedés volt tapasztalható.
  • Tavaly minden beruházási kategóriában csökkenés volt tapasztalható. Különösen erős visszaesést regisztráltak az építőipari (mínusz 5,9 százalék) és a gépipari befektetések (mínusz 3,8 százalék) terén.
  • A külkereskedelem is visszaesett 2024-ben. Az áruexport 4,5 százalékkal, az áruimport pedig 5,3 százalékkal csökkent.
  • Ezzel szemben a fogyasztási kiadások növekedtek, 2024-ben összesen 1,8 százalékkal nőttek 2023-hoz képest. A közfogyasztás 3,8 százalékkal emelkedett. A magánháztartások fogyasztása 2024-ben enyhén, 0,9 százalékkal nőtt az előző évhez képest, miután 2023-ban csökkent.

A statisztikai hivatal ugyanakkor a 2025 első félévére vonatkozó értékeket is felfelé módosította. Az első negyedévben a GDP az előző év azonos negyedévéhez képest 0,2 százalékkal nőtt, és nem csökkent 0,5 százalékkal, ahogy azt eddig vélték. A második negyedévben a GDP 0,3 százalékkal nőtt, nem pedig 0,1 százalékkal csökkent.

A munkaerőpiac viszonylag stabilnak bizonyult 2024-ben. A munkavállalók által ledolgozott órák száma 6,1 milliárd volt, ami 0,3 százalékkal van az előző évi felett. A munkaviszonyban álló személyek száma is szinte változatlan maradt, 0,1 százalékkal nőtt 4,2 millióra.

A munkavállalók javadalmazása 2024-ben nominálisan 7,4 százalékkal emelkedett.

