Mutatjuk, hogy viselkedik a dollár, ha leáll Amerika

Jellegzetes ciklikusságot mutat a dollár a kormányzati leállások előtt és után. Az amerikai alelnök szerint nem lesz megegyezés holnapig, így szerdán jöhet az újabb kormányzati leállás. Érdemes egy pillantást vetni arra, hogy ilyenkor hogyan reagál a dollár.

Az amerikai kormányzati leállások alkalmával jellegzetes viselkedést mutat a dollár.

Már láttunk hasonlót 2013-ban, 2018-ban kétszer is és ezek a korábbi tapasztalatok segíthetnek megérteni most is a dollár viselkedését.

Ráadásul fontos trendvonal csücsül a zöldhasú, így tényleg kritikus időszakban jön a leállás.