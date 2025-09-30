Padlóra küld egy országot Trump legújabb vámjaival

Donald Trump amerikai elnök hétfőn bejelentette, hogy 10 százalékos vámot vet ki az importált fára és faanyagokra, valamint 25 százalékos vámot a konyhai szekrényekre, fürdőszobai bútorokra és kárpitozott bútorokra. Az intézkedés folytatja az elnök globális kereskedelmi partnerekkel szembeni vámpolitikáját.
Az elnöki rendelet szerint az új vámok október 14-én lépnek életbe. Trump a Kereskedelmi Törvény 232-es szakaszára hivatkozva indokolta a döntést, amely lehetővé teszi vámok kivetését nemzetbiztonsági okokból.
A rendelet értelmében 2025. január 1-jétől a vámok tovább emelkednek:
a kárpitozott fatermékeké 30 százalékra, a konyhai szekrényekre és fürdőszobai bútorokra pedig 50 százalékra azon országok esetében, amelyek nem kötnek megállapodást az Egyesült Államokkal.
Az intézkedés különösen érzékenyen érinti Kanadát, az USA legnagyobb fenyőfa-beszállítóját, amely a tavalyi adatok alapján az amerikai import 72 százalékát bonyolította.
Az USA északi szomszédjában a termelők már most is körülbelül 35 százalékos vámokkal szembesülnek. Kanada korábban bejelentette, hogy akár 1,2 milliárd kanadai dollár (870 millió USD) támogatást nyújt fűrészáru-termelőinek a korábbi vámok kezeléséhez.
Az elnöki rendelet bizonyos engedményeket tesz azon országoknak, amelyek vámmérséklő kereskedelmi megállapodásokat kötöttek az USA-val. Az Egyesült Királyságból származó fatermékekre kivetett vámok 10 százalékban, az Európai Unióból és Japánból származókra pedig 15 százalékban lesznek maximálva.
Az Amerikai Kereskedelmi Kamara áprilisban ellenezte a fa- és fatermékek importjára vonatkozó korlátozásokat, azzal érvelve, hogy ezek nem jelentenek nemzetbiztonsági kockázatot, és a vámok növelnék az amerikai vállalkozások és lakásépítés költségeit.
Trump intézkedésével újra fellángolni látszik a kereskedelmi háború: az elmúlt napokban az elnök vámokat vetett ki a gyógyszeripari termékekre, a filmekre, a legújabb fejezetet pedig most a fa- és bútortermékek jelentik.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Háborús szükségállapot: Donald Trump bármelyik pillanatban katonai támadást indíthat?
A rendelet célja a területi szuverenitás védelme.
Mérgesedik a viszony Budapest és Kijev közt: az ukránok súlyos dologgal vádolják Magyarországot
Egy kontextusból kiragadott idézet okoz feszültséget.
Végre kiderült, mi az oroszok célja a Dnyipropetrovszkban
Vége a találgatásoknak.
30 éve nem látott fordulatot hozott a modern kori aranyláz
A számok azonban nem pont azt üzenik, amire az ember gondolna.
Trükközés az orosz gázzal: Törökország lehet az EU leválási tervének gyenge pontja
Nehéz feladat elé néz az EU.
Ellenségével egyezkedett Amerika: ez volt a cél, ami felülírta a robbanékony feszültséget
A Trump-adminisztráció egyik legfőbb prioritása.
Ellentmondásos jelentések érkeznek a frontról: váratlan fordulat Pokrovszknál
Ukrán elemzők tették közzé a legfrissebb beszámolót.
Tőkebevonás vagy hitel? Egyre több kkv keresi a megfelelő finanszírozási formát
Szegeden ismegrendezésre került a KAVOSZ és a Portfolio közös roadshowja.
A mesterséges intelligencia vegánjai
Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.
Új lakossági állampapírok érkeznek októbertől. Érdemes sietnie a befektetőknek?
Új lakossági állampapírok forgalmazása indul el októbertől, ezzel párhuzamosan számos jelenleg elérhető befektetés forgalmazása lezárul. Ráadásul nem csak a szokásos sorozatcserékről van
Olcsó kacatból high-tech ipar
USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a
A Vaslady ébredése
Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Magyar ingatlanpiac: hórukk országban mérsékelt verseny
A héten Zsolt pihenőt kapott, Balázs és Ádám pedig Tibor Dávid Masterplast CEO-val beszélgetett a magyar ingatlanpiac évtizedes kérdéseiről. Dögunalmas szakmai adásunkban szó lesz a... The p
Nagy ütést vinne be az oroszoknak von der Leyen: a magyar gazdaság is megérezheti?
Bekeményít az EU elnöke?
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.