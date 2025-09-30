Padlóra küld egy országot Trump legújabb vámjaival

Donald Trump amerikai elnök új vámokat vet ki a fa- és bútortermékekre, nemzetbiztonsági okokra hivatkozva - számolt be róla a Reuters. A fa és faanyagokat terhelő vám mértéke az elnöki bejelentés értelmében 10, míg a bútoroké 25 százalék lesz, de az USA-val korábban megállapodást kötő államoknak (Egyesült Királyság, Japán) és az Európai Uniónak alacsonyabb teherrel kell csak szembenéznie. Az intézkedés legnagyobb vesztese Kanada lesz, amely az amerikai faanyagimport 72 százalékát bonyolítja.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn bejelentette, hogy 10 százalékos vámot vet ki az importált fára és faanyagokra, valamint 25 százalékos vámot a konyhai szekrényekre, fürdőszobai bútorokra és kárpitozott bútorokra. Az intézkedés folytatja az elnök globális kereskedelmi partnerekkel szembeni vámpolitikáját.

Az elnöki rendelet szerint az új vámok október 14-én lépnek életbe. Trump a Kereskedelmi Törvény 232-es szakaszára hivatkozva indokolta a döntést, amely lehetővé teszi vámok kivetését nemzetbiztonsági okokból.

A rendelet értelmében 2025. január 1-jétől a vámok tovább emelkednek:

a kárpitozott fatermékeké 30 százalékra, a konyhai szekrényekre és fürdőszobai bútorokra pedig 50 százalékra azon országok esetében, amelyek nem kötnek megállapodást az Egyesült Államokkal.

Az intézkedés különösen érzékenyen érinti Kanadát, az USA legnagyobb fenyőfa-beszállítóját, amely a tavalyi adatok alapján az amerikai import 72 százalékát bonyolította.

Az USA északi szomszédjában a termelők már most is körülbelül 35 százalékos vámokkal szembesülnek. Kanada korábban bejelentette, hogy akár 1,2 milliárd kanadai dollár (870 millió USD) támogatást nyújt fűrészáru-termelőinek a korábbi vámok kezeléséhez.

Az elnöki rendelet bizonyos engedményeket tesz azon országoknak, amelyek vámmérséklő kereskedelmi megállapodásokat kötöttek az USA-val. Az Egyesült Királyságból származó fatermékekre kivetett vámok 10 százalékban, az Európai Unióból és Japánból származókra pedig 15 százalékban lesznek maximálva.

Az Amerikai Kereskedelmi Kamara áprilisban ellenezte a fa- és fatermékek importjára vonatkozó korlátozásokat, azzal érvelve, hogy ezek nem jelentenek nemzetbiztonsági kockázatot, és a vámok növelnék az amerikai vállalkozások és lakásépítés költségeit.

Trump intézkedésével újra fellángolni látszik a kereskedelmi háború: az elmúlt napokban az elnök vámokat vetett ki a gyógyszeripari termékekre, a filmekre, a legújabb fejezetet pedig most a fa- és bútortermékek jelentik.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images