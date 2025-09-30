  • Megjelenítés
Rekordon a német munkanélküliség
Gazdaság

Rekordon a német munkanélküliség

MTI
2020 szeptembere óta a legmagasabb szinten maradt a munkanélküliség.
  • Németországban a piaci várakozásoknak megfelelően nem változott a munkanélküliségi ráta havi összevetésben szeptemberben.
  • A világjárványt nem számítva 2020 szeptembere óta a legmagasabb szinten, 6,3 százalékon maradt - közölte a szövetségi munkaügyi hivatal, a Bundesagentur für Arbeit (BA) kedden.
  • Egy éve szeptemberben alacsonyabb, 6 százalék volt a ráta.
  • A keddi jelentés szerint a munkanélküliek száma szezonálisan kiigazítva 19 ezerrel, 2,976 millióra emelkedett augusztushoz képest.
  • Németországban a munkanélküliek száma az elmúlt tíz évben nem haladta meg a hárommilliót.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
olaj
Gazdaság
Szép csendben láthatatlan válság közelít: már kongatják a vészharangot az olaj- és földgázmezők miatt
Pénzcentrum
Megszólalt a Budapest Park vezérigazgatója: nagy kihívás, hogy kevesebbet piálnak a fiatalok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility