Rossz hír érkezett Németországból

A német infláció a vártnál nagyobb mértékben, 2,4 százalékra emelkedett szeptemberben a szövetségi statisztikai hivatal előzetes adatai szerint.

A kedden közzétett adatok alapján a német infláció meghaladta az elemzői várakozásokat. Szeptemberben 2,4 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak éves alapon. A Reuters által megkérdezett szakértők

mindössze 2,2 százalékos harmonizált inflációt jósoltak az augusztusi 2,1 százalék után, így az adat negatív meglepetést okozott.

Az eddig rendelkezésre álló eredmények alapján a Szövetségi Statisztikai Hivatal (Destatis) arról is beszámolt, hogy a fogyasztói árak havi alapon 0,2%-kal emelkedtek. Az élelmiszerek és energia nélküli – maginflációnak nevezett – mutató 2025 szeptemberében 2,8% volt éves szinten. Ez is emelkedést jelent az utóbbi hónapokhoz képest.

Európa legnagyobb gazdaságaként a német infláció támpontot adhat az euróövezeti infláció alakulásáról, amelynek adatait szerdán teszik közzé.

Forrás: Reuters

