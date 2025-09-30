  • Megjelenítés
Történelmi döntés született Brüsszelben, ez sok mindent megváltoztathat a luxusiparban
Gazdaság

Történelmi döntés született Brüsszelben, ez sok mindent megváltoztathat a luxusiparban

Portfolio
Az Európai Bizottság jóváhagyta a Prada Versace-felvásárlását. A döntés és az üzlet az egész divatiparra nagy hatással van, ugyanis ez jobb helyzetbe hozza a Pradát, az olyan nagy versenytársakkal szemben, mint az LVMH, vagy a Kering. Egyben pedig a Versacének is új lehetőséget ad a megújulásra.

Először januárban érkeztek olyan hírek, melyek szerint a felek fontolgatják a tranzakciót. Akkor a Prada a Citi-t, a Versace tulajdonosa, a Capri Holdings pedig a Barclays-t bízta meg tanácsadóként.

Kapcsolódó cikkünk

A Prada megvásárolhatja a Versace-t

Ezt követően áprilisban már konkrét hírek érkeztek a felvásárlásról, 1,38 milliárd dolláros összeg szerepelt a címlapokon:

Kapcsolódó cikkünk

Luxusipari gigaüzlet született a vámháború árnyékában

A felvásárlást vizsgálta az Európai Bizottság is, versenyjogi szempontból, kedden azonban bejelentették, hogy

zöld utat adnak és felvásárolhatja a prada a versacét.

Az Bizottság közleménye szerint

az ügylet nem vet fel versenyjogi aggályokat.

Az üzlet a Pradát jobb pozícióba hozhatja a nagyobb luxusipari versenytársakkal, például az LVMH-val és a Keringgel szemben. Az üzlet emellett lehetőséget ad a Versacénak arra a megújulásra, amelyet a Capri nem tudott megvalósítani.

A hírre a Prada árfolyama kisebb, mindössze 0,9 százalékos emelkedéssel reagált, nap közben azonban volt már ennél magasabban, 2,5 százalékos pluszban is a jegyzés.

1913_2025-09-30_15-26-20

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Nagy Márton 20250522
Gazdaság
Nagy Márton, Hernádi Zsolt, Csányi Péter: a magyar gazdaság nagyágyúi egy helyen!
Pénzcentrum
Őrült számokat látunk: annyi magyar dolgozik külföldön, hogy túlnőnék Székesfehérvárt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility