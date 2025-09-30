Történelmi döntés született Brüsszelben, ez sok mindent megváltoztathat a luxusiparban

Az Európai Bizottság jóváhagyta a Prada Versace-felvásárlását. A döntés és az üzlet az egész divatiparra nagy hatással van, ugyanis ez jobb helyzetbe hozza a Pradát, az olyan nagy versenytársakkal szemben, mint az LVMH, vagy a Kering. Egyben pedig a Versacének is új lehetőséget ad a megújulásra.

Először januárban érkeztek olyan hírek, melyek szerint a felek fontolgatják a tranzakciót. Akkor a Prada a Citi-t, a Versace tulajdonosa, a Capri Holdings pedig a Barclays-t bízta meg tanácsadóként.

Ezt követően áprilisban már konkrét hírek érkeztek a felvásárlásról, 1,38 milliárd dolláros összeg szerepelt a címlapokon:

A felvásárlást vizsgálta az Európai Bizottság is, versenyjogi szempontból, kedden azonban bejelentették, hogy

zöld utat adnak és felvásárolhatja a prada a versacét.

Az Bizottság közleménye szerint

az ügylet nem vet fel versenyjogi aggályokat.

Az üzlet a Pradát jobb pozícióba hozhatja a nagyobb luxusipari versenytársakkal, például az LVMH-val és a Keringgel szemben. Az üzlet emellett lehetőséget ad a Versacénak arra a megújulásra, amelyet a Capri nem tudott megvalósítani.

A hírre a Prada árfolyama kisebb, mindössze 0,9 százalékos emelkedéssel reagált, nap közben azonban volt már ennél magasabban, 2,5 százalékos pluszban is a jegyzés.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images