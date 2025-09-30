  • Megjelenítés
Történelmi iparágát is beáldozná az európai ország, hogy dűlőre jusson Trumppal
Gazdaság

Történelmi iparágát is beáldozná az európai ország, hogy dűlőre jusson Trumppal

Portfolio
Aranyfinomító kapacitások kiépítését ajánlotta fel Svájc az USA-nak a két fél aktívan zajló kereskedelmi tárgyalások során - írta meg a Bloomberg. Az alpesi ország jelenleg több USA-nak nyújtott kedvezményt is fontolgat, mivel a gazdaságot egyre jobban szorítják a Donald Trump által kivetett 39 százalékos vámok. Az aranyfinomítás és Svájc helyzete összefügg: egy kereskedelmi megállapodás jelentősen csökkentené a kockázatokat, a jelenlegi környezet állandósulása viszont egyre kevésbé fenntartható helyzetet teremthet az iparág és az ország gazdasága számára egyaránt.
Svájc az Egyesült Államoknak tett ajánlatában vállalná, hogy befektet az amerikai aranyfinomító ágazatba. A lépés célja a Donald Trump amerikai elnök által múlt hónapban kivetett, 39 százalékos importvám mérséklése és egy átfogó kereskedelmi megállapodás elérése. Bár a svájci kormány véleménye szerint az elmúlt napokban sokat javítottak ajánlatukon, amely immár képes lesz kielégíteni az amerikai igényeket, a Scott Bessent vezette amerikai pénzügyminisztérium nem biztos, hogy elégedett lesz a javaslattal.

Svájc ugyanis a finomítás legkisebb hozzáadott értékű tevékenységét telepítené az Egyesült Államokba, amit könnyen lehet, hogy kritizálni fog a Trump-adminisztráció.

A svájci beruházási javaslat érinti például a londoni 400 unciás rudak újraolvasztását és a New Yorkban kedvelt 1 kilogrammos rudakká öntését.

A svájci exportot jelenleg sújtó 39 százalékos vámteher (amely a fejlett gazdaságok között a legmagasabb) rövid idő alatt is visszafogta a svájci kivitel egy részét és hűti a növekedési kilátásokat. Az USA-val szembeni korábbi kemény kiállás visszaütött, ezért svájci tisztviselők immár az energiától a mezőgazdaságig több területen mérlegelnek engedményeket, miközben az amerikai döntéshozókkal továbbra is zajlanak az egyeztetések.

A javaslattal világ legnagyobb aranyfinomítási központja, a ticinói klaszter került a reflektorfénybe, miután az első negyedévben jelentős aranyszállítmányok indultak New York felé a növekvő világgazdasági bizonytalanság miatt.

Mindez azt eredményezte, hogy a korábbi években relatíve kiegyenlített külkereskedelmi egyenleg idén tavasszal erősen eltolódott és Svájc mintegy 48,6 milliárd franknyi többletet termelt az USA-val szemben.

Ehhez az aranykereskedelem 32,7 milliárd frankkal járult hozzá. Tavaly az aranykereskedelemben az Egyesült Államok hozzávetőleg 3,6 milliárd dolláros többletet ért el Svájccal szemben.

Svájc a brit–amerikai aranyszállítási útvonal egyik fontos köztes pontja, mivel a nemesfém nagy részének átöntése (és kisebb aranytömbök létrehozása) a politikai-gazdasági biztonságáról híres alpesi országban zajlik. A vállalatok szerint ezt amerikai kapacitásbővítéssel lehetne enyhíteni, ami viszont csak elegendő belső kereslet esetén indokolt. Bár a nemesfém árfolyama hétfőn 3 800 dollár fölé ugrott unciánként, egy rúd újraöntésén a finomító csak néhány dollárt keres.

Több svájci finomító közép- és hosszú távú amerikai beruházásokat fontolgat, ám a legalacsonyabb hozzáadott értékű újraöntési üzletág kormányzati támogatás nélkül aligha tartható fenn.

Márpedig a jelenlegi amerikai gazdaságpolitika kiszámíthatatlansága miatt nincs arra garancia, hogy egy megígért támogatás évekig fennmarad, miközben egyelőre erre vonatkozó Trump álláspontja sem ismert.

A legnagyobb svájci piaci szereplők óvatosan nyilatkoztak: a Valcambi nem lát üzleti alapot új amerikai finomító építésére a telített piac és a méretgazdaságossági korlátok miatt, miközben balernai üzemében évente akár 2 000 tonnát is fel tud dolgozni.

A közeljövőt tekintve az aranyfinomító szektor és Svájc jövője kéz a kézben jár: egy kereskedelmi megállapodás létrejötte csökkentheti az aranyfinomítók adminisztratív költségeit (amelyek idén a bizonytalan gazdasági helyzet miatt nőttek), a jelenlegi kiszámíthatatlan környezet fennmaradása esetén azonban a szektor lemaradhat az éles árversenyben és kormányzati támogatásokra szorulhat.

A tét Svájc számára sem kicsi. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint az USA október végéig szeretné lezárni a kereskedelmi tárgyalásokat, az alpesi országoknak így igyekeznie kell, ha szeretné mérsékelni a gazdaságot egyre inkább veszélyeztető vámok mértékét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

