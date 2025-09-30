Trump szerint ma valószínűleg leáll az amerikai kormányzat, keményen megfenyegette a demokratákat

Olyan dolgokat tehetünk a leállás alatt, amelyek visszafordíthatatlanok, számukra kedvezőtlenek, mint például a jelentős létszámcsökkentés, vagy az általuk kedvelt programok megszüntetése
- nyilatkozta Trump a Fehér Ház Ovális Irodájában tartott sajtótájékoztatón.
Az elnök külön kiemelte Russell Vought-ot, a Költségvetési Hivatal igazgatóját, aki Trump szerint "népszerűvé vált, mert olyan szintre tudja csökkenteni a költségvetést, amit más módon nem lehetne elérni". Bár konkrét intézkedéseket nem nevezett meg, Trump korábban már felvetette a szövetségi munkaerő további csökkentésének lehetőségét.
Az Egyesült Államok éjfélkor a 15. kormányzati leállásba lép 1981 óta, hacsak a republikánusok és demokraták nem egyeznek meg a szövetségi ügynökségek átmeneti finanszírozásáról az új költségvetési év szerdai kezdetével.
Erre azonban egyelőre semmi jel nem utal.
A republikánus irányítású szenátus várhatóan szavaz egy átmeneti költségvetési törvényjavaslatról, amely egyszer már elbukott, és nincs jele annak, hogy egy második szavazás sikeres lenne az éjféli határidő előtt.
A demokraták módosítani szeretnék a törvényjavaslatot, hogy meghosszabbítsák az év végén lejáró egészségügyi juttatásokat millió amerikainak. A republikánusok szerint ezt a kérdést külön kell kezelni.
A vita tárgyát 1700 milliárd dollár képezi, amely az ügynökségek működését finanszírozza, és a kormány teljes 7000 milliárd dolláros költségvetésének körülbelül egynegyedét teszi ki.
A szövetségi ügynökségek már részletes terveket készítettek, amelyek bezárnák a tudományos kutatással, ügyfélszolgálattal és egyéb, nem létfontosságúnak minősített tevékenységekkel foglalkozó irodákat, és ezrével küldenének haza dolgozókat, ha a Kongresszus nem egyezik meg a finanszírozás lejárta előtt.
Költségvetési szakértők figyelmeztetnek, hogy egyes amerikaiak hamar megérezhetik a következményeket. A Medicare otthoni "akut kórházi ellátásra" vonatkozó visszatérítései megszakadhatnak, így a betegeknek fekvőbeteg-ellátást kell találniuk. Emellett a telehealth orvosi látogatások Medicare-visszatérítései is lejárnának éjfélkor.
A légitársaságok arra figyelmeztettek, hogy a leállás lelassíthatja a járatokat, míg a Munkaügyi Minisztérium nem adná ki havi munkanélküliségi jelentését, amely a gazdaság állapotának fontos mutatója. A Kisvállalkozási Hivatal leállítaná a hitelezést, az Környezetvédelmi Ügynökség pedig felfüggesztené egyes szennyezés-mentesítési erőfeszítéseit.
Trump hétfői találkozója a kongresszusi vezetőkkel nem vezetett megállapodáshoz. Trump azt is kilátásba helyezte, hogy folytatja a szövetségi munkaerő tisztogatását, ha a Kongresszus leállást idéz elő. Tavasszal utasította a szövetségi ügynökségeket, hogy fontolják meg a "nem létfontosságú" alkalmazottak elbocsátását, akiket normál esetben utasítanának, hogy ne dolgozzanak a leállás alatt.
Valószínűleg leállás lesz
- mondta ma az elnök újságíróknak a Fehér Házban.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: EU
