Üzent az államtitkár a magánegészségügyi cégeknek

A Portfolio Private Health Forum 2025 konferencián Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára részletesen beszélt az egészségügyi rendszer fejlesztésének legfontosabb irányairól, kiemelten tárgyalva a háziorvosi kompetenciabővítést. Az előadásában Takács Péter hangsúlyozta, hogy a kormány kitartóan dolgozik az alapellátás megerősítésén és a digitális egészségügyi rendszerek fejlesztésén, miközben világos a kormány álláspontja az állami és magánszolgáltatók közötti egyértelmű határok fenntartásában.

Takács Péter elmondta, hogy a háziorvosi kompetenciák bővítése kulcsfontosságú a magyar egészségügyi rendszer fejlesztésében. Egyértelműen kifejtette, hogy

a jövőben a háziorvosok jelentősen több diagnosztikai és terápiás jogosultságot kapnak,

különösen a krónikus betegségek, például a cukorbetegek ellátása és a prosztata-specifikus antigén (PSA) szűrés területén. A cél egy fenntartható, magas színvonalú alapellátás kialakítása, amely vonzóvá teszi a háziorvosi hivatást mind az új, mind a már praktizáló orvosok számára.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a jelenlegi finanszírozási rendszer nem támogatja kielégítően a háziorvosi praxisokat, számos körzetben főállású helyettesítő orvosok látják el a feladatokat, ami nem fenntartható. Ezért a közeljövőben olyan finanszírozási reformra és ösztönzőkre lehet számítani, amelyek révén a háziorvosi munkakör vonzóbbá válik, és biztosítja a stabil praxisok működését.

Fontos eredmények

Takács Péter egyik legnagyobb eredményként említette az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) fejlődését, amely 2017 óta folyamatosan bővül és egyre több egészségügyi intézményt kapcsol össze Magyarországon. Az EESZT-ben még sok strukturálatlan adat található, de az államtitkár egyértelművé tette, hogy a kormány prioritása a strukturált, egységes adatbázisok kialakítása, amelyek hozzáférhetővé teszik az információkat a szakma és a betegek számára.

A központi eszközrendszerben (JIR időpontok) eddig összesen 37 067 644 időpontot publikáltak, amelyek közül 19 921 500-at már le is foglaltak. Jelenleg 178 intézmény publikál időpontokat a JIR projektben résztvevő és a kiterjesztésre kötelezett körből, a kontrolling adatgyűjtő eszközrendszerben pedig már 147 022 303 bejegyzés található.

Fontos újításként említette az iskolai hiányzás electronikus igazolását, amely az EESZT segítségével a szülők számára jelentős könnyebbséget hoz, valamint a digitális vérnyomás- és vércukorszintmérő eszközök integrációját a rendszerbe, főként a háziorvosok és szakorvosok számára releváns adatok biztosítása érdekében.

Takács Péter a konferencián határozottan kijelentette, hogy

a kormány nem tervezi megnyitni a társadalombiztosítási finanszírozást a magánszolgáltatók felé, bármennyire is szeretné ezt a magánszektor.

Takács Péter kiemelte az online időpontfoglalási rendszer bevezetésének jelentőségét, amely segítségével a várakozási idők jelentősen csökkentek az állami járóbeteg-ellátásban. Hangsúlyozta, hogy az új funkciók, mint a megjelenéssel összefüggő figyelmeztetések és a megjelenés előtti lemondás lehetősége az Egészségablak applikációban hozzájárulnak a rendszer hatékonyabb működéséhez.

Takács Péter beszámolt arról is, hogy a kormány többszörösen emelte az orvosok és egészségügyi dolgozók béreit az elmúlt években, és külön lakhatási programokkal támogatja a szakembereket. Ez a támogatás elengedhetetlen a humánerőforrás stabilitásához, amely nélkül nem képzelhető el a minőségi alapellátás.

