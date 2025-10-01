2,2 milliárd forintból épült fel a magyarországi "energiapálya", amely 16 ezer ember életét könnyíti meg

Teljesen automatizált, távolról működtethető új transzformátorállomást létesített a Dunántúl, Pest vármegye és Budapest áramhálózatát üzemeltető E.ON Hungária Csoport Veszprémvarsányban. A kiemelt beruházás eredményeként az eddigi 35/22 kV-os fesztültségű kapcsolóállomást most egy 132/22 kV-os, jelentősen hatékonyabb és erősebb hálózati elemre váltották.

Ez a fejlesztés olyan, mintha egy egysávos bekötőutat egy többsávos autópályára cserélnének – jóval nagyobb kapacitást, megbízhatóbb és rugalmasabb hálózati működést, nagyobb terhelhetőséget és ellátásbiztonságot garantál - emelte ki az E.ON hivatalos közleményében.

Ez az új „energiapálya” két fontos dolgot is lehetővé tesz:

Egyrészt zöld utat ad a napenergiának: ezer háztartási napelemrendszernek megfelelő hálózati kapacitást tesz elérhetővé.

ezer háztartási napelemrendszernek megfelelő hálózati kapacitást tesz elérhetővé. Másrészt villámgyors és megbízható áramellátást biztosít: az új alállomás a Veszprémvarsány és környékén élő 16 ezer ügyfél számára biztosít stabilabb szolgáltatást, így a háztartási gépek és az elektromos eszközök is megbízhatóbban működhetnek majd.

A transzformátorállomás ráadásul

teljesen automatizált és távolról irányítható, ami a hálózatüzemeltetés modern, digitális jövőjét vetíti előre.

A beruházás eredményeként a jövőben újabb ipari parkok és nagy energiaigényű fogyasztók is csatlakozhatnak a hálózathoz annak túlterhelése nélkül. Az új alállomás megépítésével az ügyfelek számára nemcsak stabilabb és kiszámíthatóbb energiaellátás válik elérhetővé, hanem csökken a hálózati zavarok és a szolgáltatáskiesések kockázata is.

Az innovatív fejlesztésekkel ellátott rendszer egyenletesebb feszültséget biztosít, ami különösen fontos a modern, érzékeny háztartási és ipari berendezések számára. Az automatizált vezérlésnek köszönhetően a hibák gyorsabban azonosíthatók és elháríthatók, így az esetleges áramkimaradások rövidebb ideig tarthatnak, mely közvetlenül növeli az ügyfelek mindennapi komfortját.

Az E.ON a Danube InGrid projekt részeként olyan stratégiai fejlesztést valósított meg, amely hosszú távon erősíti az ellátásbiztonságot, és biztosabb, kiszámíthatóbb, valamint rugalmasabb energiaellátást tesz lehetővé

– mondta Lehoczki Balázs, az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. vezérigazgatója.

A 2,2 milliárd forint összértékű beruházás része annak a fejlesztéssorozatnak, melyet az E.ON az Európai Unió által támogatott, határon átnyúló együttműködésben a Danube InGrid projekt keretében valósít meg 2025 végéig. A költségek kétharmadát az E.ON saját beruházási forrásai, egyharmadát az Európai Unió hozzájárulása fedezte.

Címlapkép forrása: E.ON