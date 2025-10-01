A kedvenc italod lassan megöl – A kutatók kimondták a döbbenetes igazságot!

A Michigani Egyetem úttörő kutatása kimutatta, hogy e

gyetlen doboz üdítő elfogyasztása akár 12 perccel is csökkentheti az élettartamot.

Miközben az amerikaiak milliói fogyasztanak naponta cukros italokat, ez a felfedezés komoly figyelmeztetés a szénsavas italok rejtett veszélyeiről.

A CDC adatai szerint az amerikai felnőttek 63%-a fogyaszt üdítőt, cukrozott kávét vagy energiaitalt legalább naponta egyszer, míg a középiskolások 45%-a nyit ki naponta egy dobozt. A kutatók 5853 gyakori amerikai ételt elemeztek, kiszámítva azok élettartamra gyakorolt hatását táplálkozási összetételük és egészségügyi kockázataik alapján.

Az eredmények megdöbbentőek: minden adag üdítő 12 percet vesz el az életből. A feldolgozott élelmiszerek, mint

a marhahúsos hot dog 36 percet, míg a pácolt marhahúsos ételek akár 71 percet is elvehetnek adagonként.

A szalonna és a csirkeszárnyak – az amerikai kényelmi ételek alapjai – szintén jelentősen csökkenthetik az élettartamot.

A hírek azonban nem mind borúsak. Ugyanez a tanulmány azt is kimutatta, hogy bizonyos ételek éveket adhatnak az élethez. A mogyoróvajas-lekváros szendvicsek meglepő módon 33 extra percet adhatnak, míg a paradicsomos szardínia akár 82 percet is. Az egészséges rágcsálnivalók, mint a diófélék, 26 plusz percet kínálhatnak, és még egy egyszerű banán is meghosszabbíthatja az életet 14 perccel.

Olivier Jolliet, a vezető kutató hangsúlyozta, hogy nem szükséges teljesen átalakítani az étrendet az előnyök eléréséhez. Egyszerűen

a napi kalóriabevitel 10%-ának felcserélése feldolgozott húsokról gyümölcsökre, zöldségekre és hüvelyesekre napi 48 perccel hosszabbíthatja meg az életet.

Az étrendváltoztatás sürgőssége az emberi egészség javítása érdekében egyértelmű

- nyilatkozta Jolliet. "A kis, célzott helyettesítések hatékony módot kínálnak jelentős egészségügyi és környezeti előnyök elérésére anélkül, hogy drasztikus változtatásokra lenne szükség."

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images