A kormány ismét a veszélyhelyzet meghosszabbítását kezdeményezi
A kormány ismét a veszélyhelyzet meghosszabbítását kezdeményezi

A kormány a háború miatti veszélyhelyzet meghosszabbítását kezdeményezi - közölte az MTI-vel a Kormányzati Tájékoztatási Központ kedden.

A kormány a veszélyhelyzet további 180 nappal történő meghosszabbítására tesz javaslatot.

Az indoklás szerint a veszélyhelyzet fenntartása a kormány számára megteremti a hatékony és gyors döntéshozatal jogi kereteit a háború elől menekülők megsegítéséhez, valamint Magyarország fizikai, gazdasági és energiaellátási biztonságának védelméhez.

A különleges jogrend 2020 márciusában, a koronavírus-járvány megjelenésekor lépett életbe, és azóta – különböző indokokra hivatkozva – a kormány folyamatosan fenntartja.

A jogszabályok szerint a veszélyhelyzetet alapból harminc napra hirdetheti ki a kormány, de az Országgyűlés kétharmados többséggel újabb 180 napra meghosszabbíthatja.

A mostani hosszabbítás - a legutóbbihoz hasonlóan - ismét a 2022-es választás után bevezetett úgynevezett „háborús veszélyhelyzetre” épül, amelyet az orosz–ukrán háborúval indokoltak. A rendeleti kormányzás azonban azóta számos olyan intézkedést is lehetővé tett, amelynek tartalma nem kötődik közvetlenül a háborús helyzethez.

