Azonnali termékvisszahívás: fémdarabokkal szennyezett étel került a magyar boltokba

Súlyos élelmiszerbiztonsági kockázat miatt azonnali termékvisszahívás indult egy Magyarországon forgalmazott fagyasztott ráktermék esetében.

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (RASFF) kiadott riasztás szerint

a termék fémdarabokkal szennyeződhetett.

Az érintett áru egy Kínában előállított, Blue márkajelzésű, 1 kilogrammos kiszerelésű Louisiana folyami rákfarok, amely egy német forgalmazón keresztül jutott Magyarországra, ahol a Fishmarket Kereskedőház Kft. az importőr.

A cég a hatóságokkal együttműködve azonnal megkezdte a veszélyes tétel visszahívását.

A folyamatot a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felügyeli, beleértve a már értékesített termékek visszagyűjtését és a raktárkészletek megsemmisítését vagy elszállítását.

A hatóság és a forgalmazó nyomatékosan kéri, hogy aki az érintett termékből vásárolt, ne fogyassza el azt.

A visszahívott termék pontos adatai: Louisiana folyami rákfarok, Blue márka, 1 kg-os kiszerelés, TZO 24061 tételszám, 2026. 06. 30-i minőségmegőrzési idő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio