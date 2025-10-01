  • Megjelenítés
Bejelentették a nagy változást: 16 állam bukja a milliárdos támogatásokat
Portfolio
A Trump-adminisztráció közel 8 milliárd dollár értékű klímavédelmi támogatást von meg 16 amerikai államtól, köztük Kaliforniától és New Yorktól - írja a Reuters.

Russ Vought, a Fehér Ház költségvetési igazgatója szerdán jelentette be a klímavédelemmel kapcsolatos finanszírozás visszavonását: a Trump-adminisztráció összesen

közel 8 milliárd dollár értékű klímavédelmi támogatást von meg 16 amerikai államtól.

A támogatások megszüntetésének részleteit az amerikai Energiaügyi Minisztérium fogja ismertetni - tette hozzá Vought az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

