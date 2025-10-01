Béklyóba fogta a legfelsőbb bíróság Trump kezeit: nem nyúlhat bele a Fedbe

Portfolio Budapest Economic Forum 2025 A magyar gazdaság kilátásaival, helyével az újraformálódó világgazdasági rendben kiemelten foglalkozunk a Portfolio gazdasági csúcskonferenciáján, a Budapest Economic Forumon. Ne maradj le róla, jelentkezz Te is!

A szerdán kiadott végzés értelmében Cook legalább a januári meghallgatásig és az azt követő bírósági döntésig a pozíciójában maradhat.

A közgazdász augusztus vége óta folyamatosan dolgozik, annak ellenére, hogy Trump jelölt ingatlanügyi csalás vádjával el akarta távolítani - amit Cook tagad.

A bíróság közölte, hogy elhalasztja a döntést Trump kérelméről, miközben az Igazságügyi Minisztérium fellebbez egy alsóbb szintű bíróság ítélete ellen, amely szerint Cook valószínűleg megnyerné a menesztése elleni perét. Egyetlen bíró sem jelezte, hogy nem ért egyet a döntéssel.

A Legfelsőbb Bíróság idén többnyire Trump mellett foglalt állást olyan ügyekben, amelyek különböző szövetségi ügynökségek tisztviselőinek elbocsátását érintették.

Cook ügye különösen nagy téttel bír, mivel a Federal Reserve Fehér Háztól való függetlenségét történelmileg kritikusnak tartják a gazdasági stabilitás fenntartásában betöltött szerepéhez.

A Fed, amely az Igazságügyi Minisztériumtól független jogi irodával rendelkezik, nem foglalt állást a vitában, és közölte a bírákkal, hogy tiszteletben tartja a végső döntést. A jegybank következő ülését október 28-29-én tartja, ahol a kamatlábak további csökkentéséről szavaznak.

A Cook pozíciója körüli jogi csata gyorsan kibontakozott a Fed legutóbbi, szeptember 16-17-i ülése előtt. Az alsóbb bíróságok lehetővé tették Cook részvételét, és a testület a kamatlábak negyedszázalékpontos csökkentése mellett döntött.

Az ülést követően az Igazságügyi Minisztérium a Legfelsőbb Bírósághoz fordult.

Trump azon lehetősége, hogy gyorsan átalakítsa a Fed-et, arra késztette a korábbi jegybanki és pénzügyminisztériumi tisztviselők egy kétpárti csoportját – akik republikánus és demokrata kormányzatok alatt szolgáltak –, hogy a bírósághoz forduljanak, kérve Cook pozícióban tartását. Rámutattak arra a jelentős kutatási anyagra, amely szerint a független központi bankokkal rendelkező országok következetesen jobb gazdasági eredményeket értek el.

Címlapkép forrása: Drew Angerer/Getty Images