Béklyóba fogta a legfelsőbb bíróság Trump kezeit: nem nyúlhat bele a Fedbe

A szerdán kiadott végzés értelmében Cook legalább a januári meghallgatásig és az azt követő bírósági döntésig a pozíciójában maradhat.
A közgazdász augusztus vége óta folyamatosan dolgozik, annak ellenére, hogy Trump jelölt ingatlanügyi csalás vádjával el akarta távolítani - amit Cook tagad.
A bíróság közölte, hogy elhalasztja a döntést Trump kérelméről, miközben az Igazságügyi Minisztérium fellebbez egy alsóbb szintű bíróság ítélete ellen, amely szerint Cook valószínűleg megnyerné a menesztése elleni perét. Egyetlen bíró sem jelezte, hogy nem ért egyet a döntéssel.
A Legfelsőbb Bíróság idén többnyire Trump mellett foglalt állást olyan ügyekben, amelyek különböző szövetségi ügynökségek tisztviselőinek elbocsátását érintették.
Cook ügye különösen nagy téttel bír, mivel a Federal Reserve Fehér Háztól való függetlenségét történelmileg kritikusnak tartják a gazdasági stabilitás fenntartásában betöltött szerepéhez.
A Fed, amely az Igazságügyi Minisztériumtól független jogi irodával rendelkezik, nem foglalt állást a vitában, és közölte a bírákkal, hogy tiszteletben tartja a végső döntést. A jegybank következő ülését október 28-29-én tartja, ahol a kamatlábak további csökkentéséről szavaznak.
A Cook pozíciója körüli jogi csata gyorsan kibontakozott a Fed legutóbbi, szeptember 16-17-i ülése előtt. Az alsóbb bíróságok lehetővé tették Cook részvételét, és a testület a kamatlábak negyedszázalékpontos csökkentése mellett döntött.
Az ülést követően az Igazságügyi Minisztérium a Legfelsőbb Bírósághoz fordult.
Trump azon lehetősége, hogy gyorsan átalakítsa a Fed-et, arra késztette a korábbi jegybanki és pénzügyminisztériumi tisztviselők egy kétpárti csoportját – akik republikánus és demokrata kormányzatok alatt szolgáltak –, hogy a bírósághoz forduljanak, kérve Cook pozícióban tartását. Rámutattak arra a jelentős kutatási anyagra, amely szerint a független központi bankokkal rendelkező országok következetesen jobb gazdasági eredményeket értek el.
Címlapkép forrása: Drew Angerer/Getty Images
Kiderült, milyen céllal repülhettek be a német légtérbe a gyanús repülő tárgyak
Részletek szivárogtak ki a kieli drónészlelésekről.
Megpróbálja kiárazni magát az orosz piacról az UniCredit
Egyre jobban csökkenti kitettségét a bankcsoport.
Fra Angelicótól Gerhard Richterig – nagy őszi tárlatok az európai múzeumokban
A régi mesterek kedvelőire és a kortárs művészet híveire is izgalmas kiállítások várnak.
Nem jó hírek jöttek az amerikai feldolgozóiparból
Stagflációs szelek fújnak.
Ijesztő adatok derültek ki a magyarok életmódjáról
A lakosság harmada nem mozog, sportol rendszeresen.
Arany, bitcoin, vagy 4iG? - Mutatjuk, mivel lehetett a legnagyobbat nyerni idén a tőzsdén
Nagy nyerők és csúnya bukók.
Itt vannak a Prima Primissima díj 2025-ös jelöltjei
Idén közel 900 jelölés érkezett a szakmai szervezetektől.
Kiderült az igazság: ezért nem szabadulhat Európa a szennyező energiától a háború ellenére sem
Nemcsak anyagilag, hanem az életkörülményekben is nagy árat fizet a kontinens.
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Az osztalék portfólióm - 2025. szeptember
Aktív hónap volt, vásároltam sokat, új részvényeket és a már meglévők mellé is. Osztalék viszont alig csordogált.VáltozásokUnited Parcel Service, Inc. (UPS) vásárlás 85 dolláron, 7,72%
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
A mesterséges intelligencia vegánjai
Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.
KlimaKover - megoldás a közterek hűtésére?
Energiatakarékos és fenntartható technológia a városi hőhullámok enyhítésére.
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Üzemanyag-vásárlóerő: időutazás a rendszerváltástól napjainkig
Cikkünkben egy gyors áttekintést adunk arról, hogy az elmúlt három és fél évtizedben egy átlagos magyar havi munkabérből hány liter benzint lehetett vásárolni, milyen trendet figyelhetünk m
Sakkmesterből játéktervező, majd Nobel-díjas tudós: ő az agy a Google AI mögött
Sakkmesterből videójáték-tervező, majd idegtudós és Nobel-díjas: Demis Hassabis a teremtő elme a Google AI mögött. Egyedülállóan sokoldalú és kreatív pályája alatt számos olyan újítá
A 3%-os lakáshitel titkai: mostanra kiderült, mire kell figyelni igazán
A Portfolio Checklistben az Otthon Start tanulságait elemezzük.
Új trend az energiapiacon: így fixálhatóak évekre az alacsony árak
A legnagyobb techgigászok, mint a Google, Amazon, Microsoft állnak a trend élén.
Egy betegség, ami minden magyarnak fáj: évtizedek óta küzdünk vele
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása: fókuszban a fiskális alkoholizmus.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.