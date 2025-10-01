Finanszírozási lehetőségek a vállalkozások számára: van növekedési esély a recesszióban is

A gazdasági recesszió és az inflációs folyamatok közepette a somogyi vállalkozások számára kulcsfontosságúvá vált a megfelelő finanszírozási források biztosítása – mondta dr. Gulyás Árpád, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a Portfolio és a Kavosz közös országjárásának kaposvári állomásán, hangsúlyozva, hogy a vállalkozók két jelentős finanszírozási eszközrendszert vehetnek igénybe: az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. által irányított programot, valamint a Széchenyi Kártya Programot, amelyek kapcsán a bizalomépítés kiemelt szerepet kap. A rendezvényen a két szervezet partnerségi megállapodást is aláírt, amely túlmutat a korábbi együttműködési kereteken, és átfogóbb támogatást biztosít a vállalkozások számára.

A gazdasági recesszió és a drasztikus inflációs folyamatok jelentősen befolyásolták a vállalkozások működését az elmúlt időszakban. Igaz ez Somogy vármegyében is, ahol a kereslethiány is komoly problémát jelent. Ebben a helyzetben a finanszírozási források biztosítása kulcsfontosságú lehet a vállalkozások számára a túléléshez és a jövőbeli növekedéshez való felkészüléshez.

Két jelentős finanszírozási eszközrendszer áll a vállalkozások rendelkezésére. Az egyik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Tőkealap-kezelő Részvénytársaságának irányításával az év elején indult Demján Sándor Tőkeprogram, amely kapcsán fontos kommunikációs feladatok merülnek fel, hiszen - különösen a középvállalkozások körében - bizalmatlanság tapasztalható a tulajdonszerzéssel járó tranzakciókkal szemben.

Nyilván itt fontos szerepe van ezeknek a rendezvényeknek abban, hogy megerősítsék a vállalkozásokat a tekintetben, hogy ez egy bizalmi elven működő és a kamara hátterével megerősített rendszer

- hangsúlyozta Dr. Gulyás Árpád, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a Portfolio és a KAVOSZ közös országjárásának kaposvári állomásán.

A másik fontos eszközcsoport a Széchenyi Kártya Program, amely a kamara és a VOSZ gondozásában rendkívül sikeresen működik. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján folyamatos növekedés volt tapasztalható a finanszírozási igényekben, és a szervezetek remélik, hogy ez a tendencia a jövőben is folytatódik.

Csizmadia Gábor, a VOSZ Somogy Vármegyei Szervezetének elnöke köszöntőjében kiemelte,

a finanszírozás a vállalkozások életében nemcsak hogy kulcskérdés, a megfelelő forrásokhoz való hozzáférés a túlélés, illetve a növekedés és a fejlődés záloga is egyben.

A rendezvény különleges jelentőségét adta, hogy a VOSZ és a Kamara közötti több évtizedes együttműködést egy partnerségi megállapodás aláírásával magasabb szintre emelték. Ez az együttműködés túlmutat a Széchenyi Kártya finanszírozás keretein, és célja, hogy a két szervezet közösen támogassa a vállalkozásokat, közös programokat szervezzen, és adott esetben egymáshoz irányítsa a vállalkozókat különböző problémákkal.

