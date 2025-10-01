Fontos hír érkezett Japánban, jöhet a régóta várt fordulat

A japán központi bank (Bank of Japan, BoJ) friss negyedéves jelentése (Tankan-jelentés) szerint a japán feldolgozóipari vállalatok üzleti hangulata 2024 ősze óta a legmagasabb szintre, 14 pontra emelkedett az idei harmadik negyedévben a második negyedévi 13 pontról. A pozitív indexérték azt jelenti, hogy a válaszadók többsége kedvezőnek ítéli az üzleti környezetet. A hangulat különösen a textiliparban (nulláról 4 pontra), a vegyiparban (14 pontról 15 pontra), a gépiparban (23 pontról 27 pontra), a hajógyártásban és nehézgép-gyártásban (27 pontról 36 pontra), a kohászatban (mínusz 3 pontról 0 pontra), valamint az autóiparban (8 pontról 10 pontra) lett kedvezőbb.
A kilátások javulása nagy eséllyel a japán-amerikai kereskedelmi megállapodásnak és a piaci bizonytalanság csökkenésének köszönhető.
A japán kisvállalatok hangulatát mérő index a harmadik negyedévben 1 ponton állt, ugyanúgy, mint az előző negyedévben. A nagy, nem feldolgozóipari vállalatok bizalmi szintjét mérő index 34 ponton stagnált. A felmérés azt is kimutatta, hogy a nagyvállalatok 12,5 százalékkal tervezik növelni tőkekiadásaikat az idén április 1-jével kezdődött folyó pénzügyi évben, ami jelentős növekedés az előző pénzügyi év 7,5 százalékos bővüléséhez képest. A központi bank nagy jelentőséget tulajdonít a Tankan mutatónak, mivel a megkérdezett több mint 8900 vállalat csaknem 99 százaléka ad választ a kérdésekre, így meglehetősen átfogó képet fest a gazdaság helyzetéről.
Taro Kimura, a Bloomberg Economics közgazdásza szerint
a feldolgozóipari hangulatindexek javulása a növekedési kockázatok csökkenésére utalnak, ami várhatóan növeli az októberi kamatemelés esélyét.
A japán áremelkedés ugyanis továbbra is a jegybanki árstabilitási célt jelentő 2 százalék felett van, a reálgazdasági kilátások javulása pedig az infláció elleni küzdelem felé fordíthatja a jegybank figyelmét. Jelenleg a piaci szereplők 65 százaléka gondolja azt, hogy októberben monetáris szigorítás következik Japánban.
Forrás: MTI
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megjött a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megérkeztek a friss számok.
Új diszkontlánc érkezik a szomszédba
Besztercebányán nyitnak üzletet.
Átírja a statisztikai szabályokat a kormány: minden harmadik magyar háztartásra vonatkoznak az új előírások
Megjelent egy részletes tervezet, ami meghatározza az átalakításokat.
Reagált Kijev az orosz hírszerzés súlyos vádjára – Ukrajna szabotázsakcióval rángatná háborúba az egész NATO-t?
A vád szerint a lengyelekkel konspirálva.
Finanszírozási lehetőségek a vállalkozások számára: van növekedési esély a recesszióban is
A Portfolio és a KAVOSZ közös országjárásának kaposvári állomásán jártunk.
Alig lélegezhettek fel az autógyárak, az amerikai leállás újból megakasztja az európai gyártókat
Hetente több millió euró folyhat ki az uniós exportőrök zsebéből.
Meglepő fordulat a Nike-nál
Elégdettek a befektetők.
Eséssel kezdi a napot a magyar tőzsde
Vegyesen teljesítettek a blue chipek.
Abszolút hozam euróban - hogyan fordítható előnnyé a bizonytalan piaci környezet?
Ha befektetésről van szó, sokan keresik az arany középutat: ne kelljen kitenni magukat a részvénypiac szeszélyeinek, de ne is kelljen megelégedni a pénzpiaci eszközök szerény hozamaival. Az eu
A mesterséges intelligencia vegánjai
Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Új lakossági állampapírok érkeznek októbertől. Érdemes sietnie a befektetőknek?
Új lakossági állampapírok forgalmazása indul el októbertől, ezzel párhuzamosan számos jelenleg elérhető befektetés forgalmazása lezárul. Ráadásul nem csak a szokásos sorozatcserékről van
Olcsó kacatból high-tech ipar
USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a
A Vaslady ébredése
Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Egy betegség, ami minden magyarnak fáj: évtizedek óta küzdünk vele
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása: fókuszban a fiskális alkoholizmus.
Október 17-én indul a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastsorozatának második évada
A témák között mesterséges intelligencia, online játék, kriptós befektetési csalások.
Nagy ütést vinne be az oroszoknak von der Leyen: a magyar gazdaság is megérezheti?
Bekeményít az EU elnöke?