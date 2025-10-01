Fontos hír érkezett Japánban, jöhet a régóta várt fordulat

A frissen megjelent japán jegybanki jelentés arról számolt be, hogy a harmadik negyedévben számottevően javult az ázsiai ország feldolgozóiparának hangulata. A hangulatindexek javulása nagy valószínűség szerint a japán-amerikai kereskedelmi megállapodásnak és a japán exportot sújtó vámok csökkenésének köszönhető, amely a vállalatok beruházási kedvére is pozitív hatással volt a felmérés szerint. A reálgazdasági kilátások javulása az infláció elleni küzdelem felé fordíthatja a jegybank figyelmét, így a szakértők szerint októberben jöhet a már régóta belengetett kamatemelés.

A japán központi bank (Bank of Japan, BoJ) friss negyedéves jelentése (Tankan-jelentés) szerint a japán feldolgozóipari vállalatok üzleti hangulata 2024 ősze óta a legmagasabb szintre, 14 pontra emelkedett az idei harmadik negyedévben a második negyedévi 13 pontról. A pozitív indexérték azt jelenti, hogy a válaszadók többsége kedvezőnek ítéli az üzleti környezetet. A hangulat különösen a textiliparban (nulláról 4 pontra), a vegyiparban (14 pontról 15 pontra), a gépiparban (23 pontról 27 pontra), a hajógyártásban és nehézgép-gyártásban (27 pontról 36 pontra), a kohászatban (mínusz 3 pontról 0 pontra), valamint az autóiparban (8 pontról 10 pontra) lett kedvezőbb.

A kilátások javulása nagy eséllyel a japán-amerikai kereskedelmi megállapodásnak és a piaci bizonytalanság csökkenésének köszönhető.

A japán kisvállalatok hangulatát mérő index a harmadik negyedévben 1 ponton állt, ugyanúgy, mint az előző negyedévben. A nagy, nem feldolgozóipari vállalatok bizalmi szintjét mérő index 34 ponton stagnált. A felmérés azt is kimutatta, hogy a nagyvállalatok 12,5 százalékkal tervezik növelni tőkekiadásaikat az idén április 1-jével kezdődött folyó pénzügyi évben, ami jelentős növekedés az előző pénzügyi év 7,5 százalékos bővüléséhez képest. A központi bank nagy jelentőséget tulajdonít a Tankan mutatónak, mivel a megkérdezett több mint 8900 vállalat csaknem 99 százaléka ad választ a kérdésekre, így meglehetősen átfogó képet fest a gazdaság helyzetéről.

Taro Kimura, a Bloomberg Economics közgazdásza szerint

a feldolgozóipari hangulatindexek javulása a növekedési kockázatok csökkenésére utalnak, ami várhatóan növeli az októberi kamatemelés esélyét.

A japán áremelkedés ugyanis továbbra is a jegybanki árstabilitási célt jelentő 2 százalék felett van, a reálgazdasági kilátások javulása pedig az infláció elleni küzdelem felé fordíthatja a jegybank figyelmét. Jelenleg a piaci szereplők 65 százaléka gondolja azt, hogy októberben monetáris szigorítás következik Japánban.

Forrás: MTI

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images