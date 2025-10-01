Fontos üzenetet küldött a NAV az adókedvezményekről

Szerdától nyilatkozhatnak a háromgyerekes anyák az adókedvezményről - írja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Az adóhatóság közleményében azt írta, az érintettek kétféle módon tudnak nyilatkozni:

vagy a munkáltatójuknál töltik ki és adják le az adóelőleg-nyilatkozatot,

vagy az online nyomtatványkitöltő alkalmazáson (ONYA) keresztül online küldik be.

Utóbbihoz DÁP vagy Ügyfélkapu+ szükséges - jegyezték meg.

Annak érdekében, hogy a háromgyermekeseknek járó kedvezmény igénybevételének a lehetősége minden anyához időben eljusson,

a NAV tájékoztató levelet küld a munkáltatóknak a legfontosabb tudnivalókról

- tették hozzá.

Kiemelték, a kedvezmény soha, semmilyen körülmények között nem veszhet el, akkor sem, ha valaki most nem nyilatkozik, ebben az esetben ugyanis a kedvezmény majd 2026-ban az szja-bevallásban érvényesíthető.

Az adóelőleg-nyilatkozat elérhető ezen az oldalon.

Címlapkép forrása: Shutterstock