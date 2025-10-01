  • Megjelenítés
Itt a lista: ezekhez a Tesco áruházakhoz kerülhet Tesla Supercharger
Itt a lista: ezekhez a Tesco áruházakhoz kerülhet Tesla Supercharger

Magyarország 11. Tesla Supercharger állomása nyílik meg Pécsen október 17-én, amely az első helyszín a Tesla és a Shopper Park Plus, valamint az Adventum Csoport közötti együttműködés keretében - közölte a Villanyautósok.hu.
A zöld ingatlanbefektetésekre fókuszáló cégcsoport portfóliójában további helyszíneken is várható Tesla töltőállomások létesítése.

Három magyarországi Tesco áruház parkolója már szerepel is a Tesla Supercharger tervezett helyszíneinek térképén.

A Shopper Park Plus jelentős ingatlanállománnyal rendelkezik a régióban: Csehországban és Szlovákiában 4-4, míg Magyarországon 14 lokációval van jelen. Az Adventum Csoport 2022-ben vásárolta meg a magyarországi Tesco bevásárlóközpontok érintett ingatlanjait.

A hazai tranzakció során megszerzett helyszínek között szerepel a budaörsi, a budapesti Váci úti és az érdi Tesco, amelyek már felkerültek a Tesla Supercharger tervezett helyszíneinek térképére. A portfólió további elemei: a debreceni Airport és Extra, az egri, kecskeméti, miskolci Avas és Extra, nyíregyházi, pécsi Makay, soproni, szegedi Rókus, valamint a székesfehérvári Tesco áruházak.

A pécsi Tesco Makay áruháznál létesített 8 állásos töltőállomás október 17-i megnyitóján a Tesla által szervezett eseményen a résztvevők kipróbálhatják a legújabb Tesla modelleket, valamint Magyarország első V4-es Supercharger töltőit is.

