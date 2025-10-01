Jégeső csapott le Magyarországon - Mutatjuk, hol kell vigyázni

Magyarország időjárását jelenleg az északra elhelyezkedő anticiklon déli peremén létrejött magassági hidegörvény befolyásolja, amely kedvező feltételeket biztosít a záporos csapadékgócok kialakulásához.

Szerda délelőtt elsősorban az ország középső és déli területein kezdtek el növekedni a gomolyfelhők. Ezekből a délutáni órákra záporok alakultak ki, Tolna és Baranya vármegyében pedig zivatarok is megjelentek.

A térség felett található légtömeg alacsony hőmérséklete miatt

több helyszínen apró szemű jégeső kísérte a konvektív csapadékgócokat.

Závodon és a délebbre fekvő Harkányban is jégesőt jelentettek.

A meteorológiai előrejelzések szerint a hidegörvény csütörtökre veszít erejéből, így várhatóan jelentősen csökken majd a záporos csapadék előfordulása az ország területén.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images