FONTOS Beütött az Otthon Start: így néz ki egy piac, amelyik robbanni készül

Jó hírt kaptak a kisboltok
Jó hírt kaptak a kisboltok
Jó hírt kaptak a kisboltok

A legutóbbi, 2025-ös pályázatnak köszönhetően majdnem 3350 kisbolt kapott egyenként legfeljebb 3 millió forint támogatást a Magyar Falu Programban.

A listát a kormány tette közzé nemrég. Eszerint a legtöbb bolt a maximális, 3 millió forintos összeghez jutott, elenyésző azoknak a száma ahol ez kisebb támogatást jelent.

A kormány még 2021-ben indította el a programot, az első körben a 2000 fő alatti települések élelmiszerboltjainak támogatása volt a cél. A program keretében lehetőség nyílt új üzletek nyitására, meglévők fejlesztésére, eszközbeszerzésre, ingatlanvásárlásra, valamint bér- és járuléktámogatás igénylésére. A kezdeti keretösszeg közel 45 milliárd forint volt.

Ekkor 121 új kisbolt nyithatott meg, emellett 1415 meglévő üzlet kapott fejlesztési támogatást – vagyis összesen több mint 1500 nyertes volt.

A rezsiköltségek emelkedése miatt 2022 decemberében egyszeri működési támogatást is kaptak a kisboltok: mintegy 8 milliárd forintot osztottak szét a 2000 fő alatti települések üzletei között, amit 2023 elején fizettek ki előfinanszírozott formában.

2023-ban újabb működési pályázat indult, amelyben boltonként 1–3 millió forintra lehetett pályázni. Ekkor 2806 bolt jutott közel 8 milliárd forinthoz, átlagosan 2,9 millió forint támogatást kapva rezsire és bérre. Emellett a 2021-ben fejlesztési támogatást nyert boltok számára külön bér- és járuléktámogatás is elérhetővé vált a fenntartási időszak öt évére.

2025-ben ismét új működési pályázat indult, amely immár

nemcsak a 2000 fő alatti, hanem az 5000 fő és az alatti településeken

működő élelmiszerboltok és hentesüzletek számára is lehetőséget biztosított 1–3 millió forint elnyerésére. A programra 2025. június 16. és július 16. között lehetett pályázni, a forráskeret augusztusban 10,4 milliárd forintra bővült.

