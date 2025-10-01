Kiderült az igazság: ezért nem szabadulhat Európa a szennyező energiától a háború ellenére sem

Al Gore, az Egyesült Államok korábbi alelnöke a Politicónak adott interjújában kijelentette, hogy a fosszilisüzemanyag-ipar kihasználja Európa orosz gáz helyettesítésére irányuló erőfeszítéseit, hogy hosszú távú függőséget alakítson ki a szennyező energiaforrásokból.
Sokkal jobban értenek a politikusokhoz, mint a kibocsátások visszafogásához
– nyilatkozta Gore, aki 2007-ben kapott Nobel-békedíjat az éghajlatváltozással kapcsolatos figyelemfelkeltő munkájáért.
Az alelnök szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök fegyverként használta az orosz gázt Európa megfélemlítésére, hogy ne reagáljon az Ukrajna elleni teljes körű invázióra. Ez arra kényszerítette az EU-t, hogy rövid távú energetikai megoldásokat találjon, amit a fosszilis üzemanyag-vállalatok gazdasági lehetőséggé alakítottak.
Az amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) exportja megugrott Európába az ukrajnai invázió után, amikor az orosz vezetékes gázszállítások csökkentek.
Az Európai Bizottság szerint ezek az import szállítmányok segítettek Európának átvészelni az energiaválságot, és más országok ellátásával, valamint a zöldenergia felfuttatásával Európa 2027-re teljesen leválhat az orosz gázról.
Júliusban Brüsszel 750 milliárd dollárnyi energiavásárlást ígért az Egyesült Államoktól. Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke szerint ez a kezdeményezés, amely egy EU-USA kereskedelmi megállapodás része, "jelentős amerikai LNG, olaj és nukleáris üzemanyag vásárlásával helyettesíti majd az orosz gázt és olajat".
Úgy gondolom, hogy Európa az Oroszország által okozott rendkívüli nehézségek ellenére is meglehetősen jól kezelte ezt a helyzetet
– mondta Gore, aki a Climate TRACE új adatainak bejelentése kapcsán nyilatkozott. Ez a 2020-ban általa társalapított, világméretű kibocsátás-nyomonkövető kezdeményezés több mint 660 millió légszennyezési forrásból gyűjt adatokat.
Annak ellenére, hogy Brüsszel visszafogja számos zöld törekvését, Gore szerint Európa vezető szerepe továbbra is biztos, még akkor is, ha az EU éghajlatváltozás elleni elkötelezettségét fokozott figyelem övezi a novemberi brazíliai COP30 konferencia előtt.
„Úgy gondolom, hogy minden vita és nehézség ellenére, amelyek a tagállamok közötti megegyezést nehezítik a jövőbeli útról, ha távolabbról nézzük, az EU klímahős volt a nemzetek és régiók közösségében. Teljes mértékben bízom abban, hogy továbbra is betölti majd ezt a szerepet” – mondta Gore.
Megjegyezte, hogy Európa kontinensként gyorsabban melegszik, mint bármely más térség, miközben erdőtüzek pusztítanak Spanyolországban, Görögországban és Portugáliában.
„Azoknak, akik bármilyen okból hajlamosak a fosszilisüzemanyag-szennyezőktől utasításokat kapni, most a természetre kell hallgatniuk. Válaszolniuk kell az európai emberek erőteljesebb követeléseire, hogy lépjenek fel” – zárta gondolatait.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
