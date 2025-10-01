Kína ellen fordul az Európai Unió: brutális vámemeléssel és kvótacsökkentéssel válaszolnak

Az Európai Bizottság jelentősen szigorítaná az acélimport szabályozását, felére csökkentve a kvótákat és 50%-ra emelve a vámokat a kvótán felüli mennyiségekre.

A Reuters információi szerint

az Európai Bizottság október 7-én bejelentendő új acélipari csomagjában javasolni fogja az acélimport-kvóták közel felére csökkentését.

Emellett a kvótán felüli mennyiségekre vonatkozó vámok 25%-ról 50%-ra emelését, összhangban az Egyesült Államok és Kanada által alkalmazott vámtételekkel.

Stéphane Séjourné, az Európai Bizottság ipari stratégiáért felelős ügyvezető alelnöke szerdán tájékoztatta az acélipari szövetségeket és szakszervezeteket a közelgő bejelentésről. Henrik Adam, az Eurofer európai acélipari szövetség elnöke és a Tata Steel alelnöke egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy Séjourné biztosította a résztvevőket arról, hogy üzenetüket megértették, de részleteket nem árult el.

A jelenlegi EU-s acélimport-védelmi intézkedések a WTO szabályai szerint 2026 közepén lejárnak. Az acélipari csoportok a jelenlegi kvóták felére csökkentését és a többletmennyiségekre vonatkozó vámok 50%-ra emelését szorgalmazzák.

Érvelésük szerint a jelenlegi kvóták 26%-kal haladják meg az eredeti szinteket, miközben a kereslet csökkent.

Az EU és nyugati szövetségesei igyekeznek kezelni a túlzott kapacitásokat, amelyek az OECD szerint 2027-re elérik a 721 millió metrikus tonnát, elsősorban a támogatott kínai gyárak miatt. Az EU emellett vizsgálja az alumínium védőintézkedések és a fémhulladék exportvámok lehetőségét is.

Az új acélimport-korlátozási rendszer segíthet egy olyan megállapodás megkötésében az Egyesült Államokkal, amely a jelenlegi 50%-os amerikai vámokat kvótarendszerrel váltaná fel, ahogy azt a júliusi USA-EU megállapodás felvázolta.

Az EU korábban jelezte, hogy szorosan együttműködik Washingtonnal egy fémszövetség kialakításában, hogy megvédjék termelésüket Kínától. Ennek részeként már Maros Sefcovic uniós kereskedelmi biztos a hónap elején Ázsiában találkozott Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselővel a tárgyalások újraindítása érdekében.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images