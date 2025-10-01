  • Megjelenítés
Kínai óriásgyár miatt bezárják Magyarország egyik legsikeresebb vasútvonalát
Kínai óriásgyár miatt bezárják Magyarország egyik legsikeresebb vasútvonalát

A MÁV október 19-től bezárja a Debrecen-Nagykereki vasútvonalat, amely az elmúlt évek egyik regionális vasúti sikertörténete volt. A bezárás oka a CATL kínai akkumulátorgyár területigénye, miközben az új nyomvonal kiépítése még el sem kezdődött - írta Vitézy Dávid.

A 106-os vasútvonal korábban tipikus kallódó vidéki mellékvonal volt, míg 2015-ben jelentős fordulat nem következett be.

A vonalmenti 13 önkormányzat összefogásának köszönhetően félmilliárd forintnyi uniós forrásból megújultak a vasútállomások, rendezett lett a környezet, javultak a ráhordó buszjáratok átszállási kapcsolatai, a MÁV pedig ütemes menetrendet vezetett be.

A bezárás hátterében a CATL kínai akkumulátorgyár területigénye áll Vitézy Dávid szerint.

Bár az új nyomvonal terve már 2022-ben ismert volt, és tudni lehetett, hogy néhány éven belül szükség lesz rá, a közlekedési tárca nem indította el a szükséges tervezési és kivitelezési munkálatokat.

