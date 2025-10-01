A szövetség szerint Radeburgban mintegy 900 ezer eurót költöttek egy "semmibe vezető" hídra, amelynek építése pénzhiány miatt félbemaradt, és jelenleg is le van zárva a nyilvánosság elől. A szász tartományi hatóságok azt ígérik, a beruházás folytatódik, amint új források állnak rendelkezésre.
Baden-Badenben egy év után megszüntettek egy jelentős költséggel kialakított kerékpárutat, mert alig használták. A szövetség szerint a városvezetés nem végzett előzetes forgalmi felmérést, de a polgármester, Tobias Krammerbauer azzal érvelt, hogy az út a használattól függetlenül is növeli a kerékpárosok biztonságát.
A baden-württembergi Kirchberg an der Murr településen el kellett halasztani a helyi közösségi ház lebontását, mert négy törpedenevér ott talált menedéket. Az állatok átköltöztetése 40 ezer euróba került, és a régi épületet még legalább két évig nem lehet lebontani, amíg be nem bizonyosodik, hogy az állatok elfogadták az új élőhelyeket, és nem kell őket visszaköltöztetni.
Az adószövetség arra is kitért, hogy a német parlament,
a Bundestag képviselőinek számát 500-ra kellene csökkenteni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kínos "szégyenlista" látott napvilágot Európa legnagyobb gazdaságáról
Befejezetlen híd, drága denevérköltöztetés is szerepel a felsorolásban.
Példátlan lépés Európában: betiltja a fél netet a 16 év alattiaknak egy ország
A Facebookot, a TikTokot, az Instagramot és az X-et is blokkolják.
Rendkívüli: megállt az élet Washingtonban, leállt a kormányzat
Nem született egyezség.
Kimondta Trump megbízottja: Európának merészebbnek kell lennie Moszkvával szemben
Több rizikó vállalására biztatott.
Dugába dőlt Putyin nagy terve, ezt már Moszkvában sem tudják kimagyarázni
Meglepetésszerű eredmény született Moldovában.
Megszólalt a Kreml Európa védelmi gigaprojektjéről: nincsenek elragadtatva a "drónpajzstól"
Az amerikai Tomahawk-rakétákról is üzentek.
ÁKK: Átrendeződés jön a lakossági állampapírok között, cél a stabilitás növelése
Hoffmann Mihály ÁKK-vezért kérdeztük a változásokról.
Új AI-videós alkalmazást mutatott be az OpenAI
Máris szerzői jogi aggályok merültek fel.
Abszolút hozam euróban - hogyan fordítható előnnyé a bizonytalan piaci környezet?
Ha befektetésről van szó, sokan keresik az arany középutat: ne kelljen kitenni magukat a részvénypiac szeszélyeinek, de ne is kelljen megelégedni a pénzpiaci eszközök szerény hozamaival. Az eu
A mesterséges intelligencia vegánjai
Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.
Új lakossági állampapírok érkeznek októbertől. Érdemes sietnie a befektetőknek?
Új lakossági állampapírok forgalmazása indul el októbertől, ezzel párhuzamosan számos jelenleg elérhető befektetés forgalmazása lezárul. Ráadásul nem csak a szokásos sorozatcserékről van
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Olcsó kacatból high-tech ipar
USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a
A Vaslady ébredése
Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Egy betegség, ami minden magyarnak fáj: évtizedek óta küzdünk vele
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása: fókuszban a fiskális alkoholizmus.
Október 17-én indul a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastsorozatának második évada
A témák között mesterséges intelligencia, online játék, kriptós befektetési csalások.
Nagy ütést vinne be az oroszoknak von der Leyen: a magyar gazdaság is megérezheti?
Bekeményít az EU elnöke?