Kínos "szégyenlista" látott napvilágot Európa legnagyobb gazdaságáról

MTI
A Német Adófizetők Szövetsége ismertette idei "fekete könyvét", amelyben száz példát sorolnak fel a közpénzek gondatlan kezelésére. A friss kiadás legkirívóbb esetei között szerepel egy befejezetlen híd Szászországban, egy alig használt kerékpárút Baden-Badenben és denevérek költséges áttelepítése Baden-Württembergben.

A szövetség szerint Radeburgban mintegy 900 ezer eurót költöttek egy "semmibe vezető" hídra, amelynek építése pénzhiány miatt félbemaradt, és jelenleg is le van zárva a nyilvánosság elől. A szász tartományi hatóságok azt ígérik, a beruházás folytatódik, amint új források állnak rendelkezésre.

Baden-Badenben egy év után megszüntettek egy jelentős költséggel kialakított kerékpárutat, mert alig használták. A szövetség szerint a városvezetés nem végzett előzetes forgalmi felmérést, de a polgármester, Tobias Krammerbauer azzal érvelt, hogy az út a használattól függetlenül is növeli a kerékpárosok biztonságát.

A baden-württembergi Kirchberg an der Murr településen el kellett halasztani a helyi közösségi ház lebontását, mert négy törpedenevér ott talált menedéket. Az állatok átköltöztetése 40 ezer euróba került, és a régi épületet még legalább két évig nem lehet lebontani, amíg be nem bizonyosodik, hogy az állatok elfogadták az új élőhelyeket, és nem kell őket visszaköltöztetni.

Az adószövetség arra is kitért, hogy a német parlament,

a Bundestag képviselőinek számát 500-ra kellene csökkenteni.

