Különösen kellemetlen időjárás jöhet: extrém erős széllökésekkel támad fel Bora

Ahogy arról már több korábbi cikkünkben is beszámoltunk, jelenleg az idei ősz első jelentős hideghulláma alakítja hazánk és a kelet-közép-európai régió időjárását. A Szibériai eredetű hűvös levegő hatására
markáns hőmérséklet-különbség alakulhat ki a kontinens és a Földközi-tenger felszine felett - ez pedig beindítja a helyi szeleket, amelyek akár nagy kellemetlenségeket is okozhatnak az adott térségben élők számára
- írják a a Weather on Maps meteorológusai legújabb Facebook-bejegyzésükben.
A hőmérsékletkülönbségek miatt feltámadó szelek közül a legjelentősebb az Adriánál tomboló Bora, amely holnap akár 150-160 kilométer per órás széllökéseket is okozhat a Velebit-hegységben és környékén.
Az előrejelzések miatt a horvát meteorológiai szolgálat a legmagasabb fokú figyelmeztetést is kiadta.
A feltámadó szelek a szakemberek szerint időben nyugat-keleti irányba fognak áthelyeződni, amelyet az ún. Rex-blocking helyzet miatti erős mediterrán ciklon okoz.
Magyarországra nézve a Weather on Maps megjegyzi, hogy ilyenkor Sátoraljaújhely és Szombathely környékén lehet kifejezetten kellemetlen a légmozgás, míg a Tátrák árnyékoló hatása miatt az ország közepén (így a fővárosban) gyengébb maradhat. Hétvégére pedig már
nyugodtabb idő köszönt be Közép-Európára és a hozzánk legközelebbi tengerpartokra, a hőmérséklet is emelkedésnek indul.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
