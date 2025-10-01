  • Megjelenítés
FONTOS Beütött az Otthon Start: így néz ki egy piac, amelyik robbanni készül
Különösen kellemetlen időjárás jöhet: extrém erős széllökésekkel támad fel Bora
Gazdaság

Különösen kellemetlen időjárás jöhet: extrém erős széllökésekkel támad fel Bora

Portfolio
Horvátországban a legmagasabb szintű figyelmeztetést adták ki az intenzív széllökések miatt. A "Bora"-nak nevezett erős szél az adriai térségben akár 160 kilométer per órás lökéseket is okozhat a holnapi nap folyamán, Magyarországon pedig Sátoraljaújhely és Szombathely környékén lehet kifejezetten kellemetlen a légmozgás - írja friss Facebook-bejegyzésében a Weather on Maps.

Ahogy arról már több korábbi cikkünkben is beszámoltunk, jelenleg az idei ősz első jelentős hideghulláma alakítja hazánk és a kelet-közép-európai régió időjárását. A Szibériai eredetű hűvös levegő hatására

markáns hőmérséklet-különbség alakulhat ki a kontinens és a Földközi-tenger felszine felett - ez pedig beindítja a helyi szeleket, amelyek akár nagy kellemetlenségeket is okozhatnak az adott térségben élők számára

- írják a a Weather on Maps meteorológusai legújabb Facebook-bejegyzésükben.

A hőmérsékletkülönbségek miatt feltámadó szelek közül a legjelentősebb az Adriánál tomboló Bora, amely holnap akár 150-160 kilométer per órás széllökéseket is okozhat a Velebit-hegységben és környékén.

Az előrejelzések miatt a horvát meteorológiai szolgálat a legmagasabb fokú figyelmeztetést is kiadta.

A feltámadó szelek a szakemberek szerint időben nyugat-keleti irányba fognak áthelyeződni, amelyet az ún. Rex-blocking helyzet miatti erős mediterrán ciklon okoz.

Magyarországra nézve a Weather on Maps megjegyzi, hogy ilyenkor Sátoraljaújhely és Szombathely környékén lehet kifejezetten kellemetlen a légmozgás, míg a Tátrák árnyékoló hatása miatt az ország közepén (így a fővárosban) gyengébb maradhat. Hétvégére pedig már

nyugodtabb idő köszönt be Közép-Európára és a hozzánk legközelebbi tengerpartokra, a hőmérséklet is emelkedésnek indul.

Kapcsolódó cikkünk

Megérkezett a fagy Magyarországra!

Megérkezett az időjárás-előrejelzés: változékony napok állnak előttünk

Ciklon keletkezik, villámárvizek jöhetnek Európában - Kiderült, milyen hatása lehet Magyarországon

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Konferencia ajánló

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
VSZ_3263
Gazdaság
A Ritz-Carlton tulajdonosa: Dubaj példáját kellene követni Magyarországnak, ha sikeres akar lenni
Pénzcentrum
Trump harapófogójában Magyarország: tényleg katasztrófa lenne leválni az orosz energiáról jővőre?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility