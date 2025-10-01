Leállt az amerikai kormányzat: hogyan tovább?

Nincs mese, leállt az amerikai körmányzat
A Kongresszus nem fogadta el időben az átmeneti finanszírozást, így közel hét év után ismét kormányzati leállás lépett életbe — Donald Trump elnöksége idején immár harmadszor. A Fehér Ház költségvetési irodája aktiválta a leállási protokollt: az alapfeladatokon túli tevékenységek szünetelnek, százezrek munkája akadozik, közszolgáltatások dőlnek ki. Mivel a vita az egészségügyi támogatások körül forog és már a 2026-os félidős választások üzeneteit is formálja, a bénultság elhúzódhat — a gazdasági következmények egy része pedig tartós maradhat.
Mi történik most?
A határidő éjféli lejártával a kormányzati szerveknek meg kellett kezdeniük a finanszírozási kiesésre kidolgozott terveik végrehajtását. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az „alapvető” feladatokon kívül leáll a működés, több százezer közalkalmazott kényszerszabadságra megy, és sok helyen megbicsaklik az ügyfélkiszolgálás.
A Bloomberg Economics számítása szerint háromhetes leállás esetén a hivatalosan mért munkanélküliségi ráta az augusztusi 4,3%-ról 4,6–4,7% környékére ugorhat,
mivel a kényszerszabadságon lévők átmenetileg munkanélkülinek számítanak.
A Fehér Ház részéről felmerült, hogy a jelenlegi helyzetet a kormány szélesebb körű, a mintegy 750 ezres ideiglenes kényszerszabadságon túlmutató leépítésekre használja fel. Az ilyen lépés súlyosbíthatná a leállás közvetlen hatásait, és azok időben is túlnyúlhatnának a mostani záráson. Mindez ráterhelődne arra a körülbelül 150 ezer dolgozóra, akik október 1-jével a korábban elindított halasztott felmondási programok miatt hagyják el a szövetségi szférát Elon Musk „DOGE” kezdeményezése nyomán. A korábbi korai nyugdíjazási és leépítési körökkel együtt ez
már regionális recessziót is kiválthat olyan térségekben, mint a washingtoni nagyvárosi övezet.
Volt már történelmi precedens
Történetileg a leállások okozta kiesés egy része a nyitás után visszapattan, de nem teljes egészében: a Kongresszusi Költségvetési Hivatal szerint a 2018–2019-es, öt hétig tartó részleges leállás 11 milliárd dolláros GDP-veszteségből 3 milliárd végleg elveszett. Most az egyik legkézzelfoghatóbb következmény a hivatalos adatszolgáltatás megakasztása: csúszhat a Munkaügyi Statisztikai Hivatal péntekre várt foglalkoztatási jelentése is. Így a Federal Reserve úgy kényszerül a kamatpálya mérlegelésére, hogy a kritikus (bár inkább kulcsfontosságút írnék) adatsorok maradnak elérhetetlenek.
Miért nem született megegyezés?
Jelenleg az elnök republikánus és a Szenátusban és a Képviselőházban is a republikánusok vannak többségben. A Képviselőházban a megegyezéshez elég egyszerű többség, viszont a 100 fős Szenátusban 60 szavazat kellene, de a republikánusok csak 53-an vannak. Emiatt a demokraták lényegében vétőjoggal rendelkeznek.
Ezt kihasználva a demokraták egészségügyi és más szakpolitikai kiegészítéseket akarnak az átmeneti költségvetéshez, míg a republikánusok „tiszta” stopgap törvényt (azaz feltétel nélküli finanszírozást) követelnek, és a szenátust folyamatos szavazásban tartanák (Jóm Kippúr miatt egynapos szünettel). Chuck Schumer, a demokraták tárgyalójára pártbeli nyomás nehezedik, miután márciusban támogatta a szeptember 30-ig szóló kompromisszumot; a GOP szerint náluk az előny, és — a 2013-as precedenshez hasonlóan — a plusz követeléseket benyújtó fél viseli majd a politikai felelősséget. A gyakorlatban: a bíróságok nyitva, a parkok és múzeumok részben zárva (látogatóközpontok többnyire sötétek), a statisztikai adatszolgáltatás jórészt áll; az FHA (jelzálog-biztosító ügynökség), a TSA (közlekedésbiztonsági ügynökség), a légiirányítás, az útlevél-irodák, a posta és az Amtrak (USA országos személyszállító vasúttársasága) működnek, a kisvállalati hitelezés többnyire szünetel.
Lenne megoldás?
A Képviselőház szeptember 19-én elfogadott egy november 21-ig szóló „tiszta” finanszírozást, de a Szenátusban kétszer elbukott; legutóbb három demokrata a GOP-pal szavazott, még öt átszavazás kellene. A demokraták 1500 milliárd dolláros alternatívája is megbukott. Középút lehetne, ha mérsékelt demokraták rövid hosszabbítást támogatnak érdemi egészségügyi költségtárgyalásokért cserébe; enélkül az ACA (Patient Protection and Affordable Care Act, közismert nevén „Obamacare”) prémiumadó-jóváírások 12/31-én lejárnak, ~20 millió embert érintve. Trump utalt egy későbbi ACA-alkura, de fenyegetett tömeges elbocsátásokkal, és deepfake videót is posztolt.
Az adatok jönnek is és nem is
A kormányzati leállásnak az egyik köveetkezménye, hogy nem tesznek közzé statisztikai adatokat. Emiatt a héten például az új munkanélküli segélykérelmek száma és a részletes munkaerőpiaci adatok sem érkeznek meg és ez így lesz egészen addig, amíg nem indul újra a kormányzat működése.
Illetve akár még ennél is tovább, mert a leállás alatt a statisztikai hivatal adatgyűjtést sem végez, ami az alapja lenne a statisztikák elkészítésének. Ha csak pár napig lesz ez így nem probléma. Ha hetekig, akkor lehet csúszás a gazdasági adatok közzétételében.
Szerencsére azért nem maradunk teljesenen homályban. Például
A KÉT MA ÉRKEZŐ ADAT, AZ ADP FOGLALKOZTATOTTSÁGI JELENTÉS, VALAMINT A AZ ISM FELDOLGOZÓIPARI INDEX, ÉS AZ EZT KÖVETŐ, PÉNTEKEN MEGJELENŐ SZOLGÁLTATÓSZEKTORI BMI OLYAN MUTATÓK, AMELYEK KÜLÖNÖSEN FONTOSAK A BEFEKTETŐK SZÁMÁRA, ÉS MAGÁNINTÉZMÉNYEK TESZIK KÖZZÉ ŐKET,
ezért ezeket az állam leállása nem érinti.
Pikáns piaci helyzetben jön a leállás
Az amerikai jegybank sszámára mindez különösen kellemetlen időzítés: épp akkor marad vakon, amikor a kamatpálya szempontjából kulcsadatok érkeznének. Ráadásul az utóbbi hetekben olyan adatok jöttek inkább, amelyek a magasabb infláció és az erősebb növekedés irányába mutatnak. Ennek ellenére a piac továbbra is kamatcsökkentést áraz októberre.
Legrosszabb esetben sem a munkapiaci, sem az inflációs adatok nem lesznek elérhetőek, ilyen helyzetben viszont - ha prudens akar lenni a jegybank - akkor nem is csökkentene októberben a kamatokon.
Piaci reakciók
Egyelőre kockázatkerülő hangulat kezd kialakulni a nemzetközi piacokan. Az S&P 500 árfolyama esik, az arany emelkedik, a dollár gyengül, miközben az amerikai államkötvényhozamok kissé emelkednek.
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.