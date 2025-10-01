Megérkezett a fagy Magyarországra!

Bár október első reggele nem döntött szezonrekordot,

több helyen is előfordultak gyenge fagyok,

ezúttal azonban nem az északi területeken.

Az Északi-középhegység fölött húzódó erős felhőzet megakadályozta a jelentősebb lehűlést, míg a Dunántúlon és az ország déli részén a derültebb égbolt kedvezett a hőmérséklet csökkenésének.

A leghidegebb értékeket a Duna-Tisza közén regisztrálták, ahol több mérőállomáson is fagypont alá süllyedt a hőmérséklet.

A mérőhálózat adatai szerint Orgoványban mérték a legalacsonyabb, -0,7 fokos értéket, ezt követte Kiskunhalas -0,5 fokkal, míg Csévharaszton -0,3 fokot rögzítettek.

