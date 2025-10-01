  • Megjelenítés
Megjött a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Gazdaság

Megjött a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

Portfolio
Csütörtökön továbbra sem változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak - írja a holtankoljak.

Sem a benzin, sem pedig a gázolaj tekintetében nem várható árváltozás,

így várhatóan az alábbi átlagárakkal találkozhatunk csütörtöktől a hazai kutakon:

  • 95-ös benzin: 592 Ft/liter
  • Gázolaj: 596 Ft/liter 

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

