Megjött a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

Sem a benzin, sem pedig a gázolaj tekintetében nem várható árváltozás,

így várhatóan az alábbi átlagárakkal találkozhatunk csütörtöktől a hazai kutakon:

95-ös benzin: 592 Ft/liter

Gázolaj: 596 Ft/liter

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images